蛋價回歸市場機制　陳吉仲認每日仍缺60萬顆祭解方

農委會獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元措施截止，蛋價回歸市場機制，今（17）日起蛋價每台斤再漲2元，農委會主委陳吉仲表示，目前每天仍缺約60萬顆蛋，會透過進口雞蛋提供給食品加工廠，並將原用於食品加工廠的生鮮雞蛋調度提供社會，預計3月下旬後天氣穩定，供給量也上升，就可以更滿足社會需求。
因應農曆春節前，台灣嚴重缺蛋，市面上一蛋難求，農委會於2月7日宣布，獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元，另外因應飼料成本上漲，補助蛋雞場每雞25元的代養費等，並緊急從國外進口雞蛋穩定需求。
不過獎勵金措施截至15日為止不再延長，農委會畜牧處副處長江文全日前受訪表示，經產銷雙方開會討論，認為生產獎勵執行成效漸漸浮現，供應量增加，因此就執行到此告一段落，往後回歸市場機制。
今陳吉仲赴立院經濟委員會，會前接受媒體聯訪時說明，雞蛋市場供需回歸市場機制調節，可以鼓勵蛋農更大量生產雞蛋供應需求者，目前每日產能10.7萬箱，國內每日需求接近11萬箱，仍不足3000箱，約60萬顆。
陳吉仲解釋，已將進口雞蛋提供給食品加工廠，再把原先用於食品加工廠的生鮮雞蛋調度提供給一般民生市場，這樣調度應能讓全國民眾買到雞蛋。
陳吉仲也提到，近日中南部天氣佳，產蛋量應會提高，預計3月下旬應該更可滿足社會需求，供需達到平衡，若雞蛋生產更多，價格也會回穩。