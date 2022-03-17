日本東北7.4強震屬311餘震 國內地震專家發現驚人巧合
昨（16）日深夜11時36分日本東北地區外海發生芮氏規模7.4強震，劇烈搖晃造成多處傳出災情，中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，這起地震從震源位置來看，應該是屬於2011年311大地震的餘震，由於當年大地震達到芮氏規模9.0，是數百年一次的超大地震，後續數十年都可能因為應力調整而有餘震發生。不過日本東北地區屬於太平洋板塊與北美大陸板塊交界處，與台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界，兩者並不是在同一個板塊組合內，研判這次日本的大地震對台灣並不會造成影響。
郭鎧紋指出，日本位於四大板塊的交界，以東京為界，往北屬於太平洋板塊與北美大陸板塊交界，往南則屬於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊，並且一直延伸到琉球、台灣。東京算是菲律賓海板塊最北處，台灣則屬於最西處，由於板塊組合不同，因此日本東北地區發生的大地震，如果沒有往南延伸造成影響，基本上都不會產生連鎖反應，對台灣而言並無大礙。
值得注意的是，昨晚發生的7.4大地震震央附近，不久之前才發生過一次6.4的地震，事後判定屬於大地震的前震，巧合的是，2011年311大地震發生前兩天，3月9日也曾出現規模7.3的前震，再往前還有一個規模6.4地震。郭鎧紋分析，這種大地震前發生前震的狀況，過去經驗來看機率不到5%，「也是很特的地震序列情形。」
郭鎧紋強調，全球每年發生芮氏規模7以上的強震平均有18個，昨晚日本東北7.4強震是今年第1個，當年311發生這麼大地震後，數十年內出現大規模餘震也是正常，所以整體而言出現這樣的地震並不異常但如此大規模的地震後續幾天，一定會有小規模的餘震出現。另一方面，由於昨晚大地震深度達57公里，屬於深層地震，引起海嘯的機率也不大。