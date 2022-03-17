下台一鞠躬，Nissan GT-R退出歐洲與英國市場

征戰10多年的Nissan GT-R，縱使仍有著不俗的性能動力，但早已顯露疲憊老態，然而隨著更趨嚴苛的規範，日前Nissan表示GT-R因噪音規範將於3月結束後退出歐洲與英國市場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×在市場征戰多年的老將Nissan GT-R，由於至今依舊未有新世代車型接替，因此在此期間便透過不斷小改與年式更新，來提升強化產品戰立與吸引力，縱使如此GT-R已顯露出疲憊老態，面對更嚴苛的規範也顯得愈來愈吃力，如今終於無法抵擋要下台一鞠躬了。 由於歐洲與英國在2021年7月開始實施新的噪音法規，在更嚴苛的標準下GT-R無法順利達標通過，因此Nissan表示GT-R將在3月結束後就將退出歐洲與英國市場。除了GT-R退出新世代的Z跑車也不會進入該市場銷售。GT-R因無法通過噪音法規將退出歐洲與英國市場。×GT-R因無法通過噪音法規將退出歐洲與英國市場。Z跑車也不會導入歐洲市場。×Z跑車也不會導入歐洲市場。 Audi A6 e-tron Avant Concept科技與前衛感兼具，已提前為量產化做好準備! 造型微調並導入 7 速雙離合器自手排 小改款 Volvo S60、V60 及 V60 Cross Country 登場gogoro新車SuperSport亮相！載入全新SSmartcore不怕打滑