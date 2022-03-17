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下台一鞠躬，Nissan GT-R退出歐洲與英國市場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-17 10:25:20

征戰10多年的Nissan GT-R，縱使仍有著不俗的性能動力，但早已顯露疲憊老態，然而隨著更趨嚴苛的規範，日前Nissan表示GT-R因噪音規範將於3月結束後退出歐洲與英國市場。

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在市場征戰多年的老將Nissan GT-R，由於至今依舊未有新世代車型接替，因此在此期間便透過不斷小改與年式更新，來提升強化產品戰立與吸引力，縱使如此GT-R已顯露出疲憊老態，面對更嚴苛的規範也顯得愈來愈吃力，如今終於無法抵擋要下台一鞠躬了。

由於歐洲與英國在2021年7月開始實施新的噪音法規，在更嚴苛的標準下GT-R無法順利達標通過，因此Nissan表示GT-R將在3月結束後就將退出歐洲與英國市場。除了GT-R退出新世代的Z跑車也不會進入該市場銷售。

GT-R因無法通過噪音法規將退出歐洲與英國市場。
GT-R因無法通過噪音法規將退出歐洲與英國市場。
Z跑車也不會導入歐洲市場。
Z跑車也不會導入歐洲市場。

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