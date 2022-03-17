疫情催人窮！脫貧工作翻車 東南亞赤貧人口增470萬人
為了遏止新冠疫情擴散，許多國家在2021年都採取了封鎖措施，卻也造成供應鏈斷鏈，全球經濟陷入停滯。亞洲開發銀行（ADB，下稱亞行）16日指出，去年的疫情推翻了東南亞各國先前在脫貧方面取得的成果，這個區域的赤貧人口在疫情中增加了470萬人，各國務必要採取經濟刺激措施，挽救這些人民的生計。
根據亞行提出的一份報告指出，在疫情大流行之前，東南亞各國在脫貧工作上取得良好成果，2017年赤貧人口為2120萬人，到了2018年減少為1800萬人，2019年更降到1490萬人。但在去年疫情爆發後，赤貧人口又回升至2430萬人，佔東南亞人口3.7%。報告指出，赤貧人口指的是每日生活費低於1.9美元（約新台幣53元）的族群
亞行表示，由於新冠疫情為經濟活動按下暫停鍵，導致數百萬人失業，2021年東南亞的就業工人少了930萬人。
亞行行長淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）則表示，東南亞疫情大流行導致失業率升高、社會經濟不平等問題加劇以及脫貧難度增加，女性、年輕勞工和高齡人口的經濟惡化情況尤為嚴重。
亞行預測，今年東南亞的經濟成長率為5.1%，但如果Omicron變異株繼續變種且擴散到會影響供應鏈的程度，東南亞的經濟成長率恐怕要再下調0.8個百分點。
淺川雅嗣建議，各國政府應改善衛生系統、簡化法規以提高商業競爭力、投資智慧與綠色基礎建設，並採用新科技加速經濟成長。