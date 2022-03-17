心房顫動篩檢找出潛在患者　及早治療預防中風

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傳統兒童心律不整手術輻射強 靠3D立體定位系統達成「零」輻射
臺中榮民總醫院教學部副主任李必昌指出，台灣心律不整盛行率大概為全人口的1-2%，一般成年人的心跳為每分鐘60-100下，新生兒為每分鐘120-160下，心臟節律不正常，過快、過慢或不規則都屬於「心律不整」。孩童心律不整的盛行率大約為0.1-0.15%，又可細分為心搏過速 (頻脈)、心搏過緩 (徐脈)、早期收縮三大類，其中心搏過速(頻脈)最為常見。
李必昌副主任進一步說明，孩童的心搏過速是心跳由於某些因素(例如：發燒、拉肚子、緊張、運動等)突然增快到平時心跳數的上限以上，通常高達每分鐘200下以上，此時孩童會感覺到胸痛、胸悶、心悸，也可能有呼吸困難、易喘、暈眩，甚至嚴重會導致暈厥。然而，孩童對於症狀較不易表達，因此家長可能較難察覺。家長平時應多觀察孩子的活動狀況、食慾與情緒狀態，若發現孩童有焦躁、不安，和日常表現不同的狀況就需多加留意。
過往在兒童心律不整治療上仍有許多瓶頸，李必昌副主任表示，針對4歲以上或是體重15公斤以上孩童，且藥物無法控制或症狀嚴重者，建議採取導管治療。然而過去傳統電氣燒灼術放置心導管時，為確認導管路徑與放置位置，需X光透視機的輔助，每次發射總輻射量約為4至6毫西弗，相當於照射200至600張胸部X光，孩童長期暴露在輻射下，可能增加未來罹癌風險，也對往後孩童甲狀腺、性腺有較大的影響。
近五年來，3D立體定位系統已使用在孩童電燒手術上，李必昌副主任表示， 3D立體定位系統能幫助醫師精準判讀導管的位置與心臟訊號，且透過3D立體定位系統加上超音波導引，能實現「零輻射」心律不整導管手術，突破以往孩童輻射累積的風險，同時也能降低醫護端暴露於輻射的危害。
高齡族群需當心！ 心房顫動難察覺
除了孩童心律不整之外，心房顫動是成人最常見的心律不整。中華民國心律醫學會臨床試驗與治療準則委員會主任委員暨臺北榮民總醫院內科部心臟科主治醫師趙子凡指出，全台有超過30萬名心房顫動患者，盛行率約為1.7%，且每6至7位民眾中，就有一位終其一生會罹患心房顫動。年紀越大，罹患心房顫動的風險越高，臺灣80歲以上的民眾，約每10人就有1位患有心房顫動。
中華民國心律醫學會理事暨林口長庚紀念醫院心律不整暨電生理中心葉勇信主任表示，心房顫動是由於心房不規則放電，導致心房出現快速紊亂的顫動，每分鐘可達到300次，由於快速、紊亂、沒有效率的收縮，心臟血流在心房裡流動狀態不佳，便容易淤積形成血栓、血塊，並隨著血流跑到身體各處，若是跑到腦部血管，就會形成中風。有不少病患心房顫動的症狀並不明顯，成為診斷最大的瓶頸，趙子凡醫師進一步說明，心房顫動不易發現，約一半的患者沒有症狀，很多患者往往都是中風後住院才發現自己有心房顫動，不論是有症狀或無症狀的患者，中風的風險一樣高，若能提早發現，即時投予治療，可減少約三分之二的中風機率。
中華民國心律醫學會攜手縣市政府推動篩檢計畫 揪出更多心房顫動患者
中華民國心律醫學會除了針對兒童心律不整持續貢獻外，更攜手與嘉義縣、宜蘭縣、基隆市政府合作，推出心房顫動篩檢計畫，致力於篩檢出潛在心房顫動患者，及早治療減少中風風險。趙子凡醫師表示，過去藉由心房顫動篩檢計畫，找出了許多潛在患者，並提升治療率，據統計，2021年在嘉義縣與宜蘭縣，總共篩檢了兩萬多位社區民眾，其中偵測出心房顫動的人數達300多位，這些民眾大多數都不知道自己有心房顫動問題，其中已知為心房顫動患者且有在服用抗凝血劑的比例約為十分之一左右，透過篩檢與後續轉介治療，服用抗凝血劑的患者比例增加至六成左右。
葉勇信主任進一步說明，國民健康署例年都會舉辦成人健檢，提供40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查，過去心電圖沒那麼方便，因此並未列在國民健康署成人健檢的常備項目中，中華民國心律醫學會利用手持心電圖裝置的便利性，在政府行之有年的健檢中，增加心房顫動篩檢項目，經由學會的專科醫師判讀心電圖並回報衛生局，由衛生局通知建議疑似為心房顫動者，轉介到附近合適的醫療機構做後續處理。
揮別心律不整 觀察與篩檢雙管齊下
李必昌副主任提醒，由於兒童較無法有效表達自我症狀，因此家長扮演著關鍵角色，除了平時需觀察孩童的表現有無異狀外，也可以透過個人智能裝置紀錄孩童心律，監控偵測心律不整的問題。另外，心律不整與咖啡因、茶鹼有關，建議盡量少攝取，同時需適度運動、保持生活作息正常才能才維持身體的健康狀態。
趙子凡醫師和葉勇信主任呼籲，心防顫動是多發性成因構成，年齡越高、或是有心臟相關病史、家族史者屬於心房顫動的高危險族群，請主動進行心房顫動篩檢，及早診斷、治療，避免嚴重併發症，也期望未來有更多縣市政府加入「心房顫動篩檢計畫」，協助民眾遠離心房顫動危機，一起為台灣人民心臟健康盡一份心力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53098
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