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美司令：F-35與殲20已在東海遭遇過

▲美國太平洋空軍司令維巴赫透露，美軍的F-35戰機已與中國的殲20「遭遇」過至少一次，還說空警500預警機扮演共軍遠距空戰獵殺鏈的關鍵要角。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國太平洋空軍司令維巴赫透露，美軍的F-35戰機已與中國的殲20「遭遇」過至少一次，還說空警500預警機扮演共軍遠距空戰獵殺鏈的關鍵要角。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-03-17 11:14:13

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國太平洋空軍司令維巴赫透露，美軍的F-35戰機已與中國的殲20「遭遇」過至少一次，還說空警500預警機扮演共軍遠距空戰獵殺鏈的關鍵要角。

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美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）是14日於美國空軍協會（AFA）智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）一場討論裡揭露。若消息屬實，代表美中的匿蹤戰機打過照面。

相關消息由航空與軍事新聞網站Flight Global率先披露。不過維巴赫在訪談裡只說F-35與殲20（J-20）是在東海遭遇，沒有說明具體的遭遇地點與次數，也沒透露對方有無發現F-35。

維巴赫談及殲20在共軍所扮角色時說：「現在談他們會如何運用殲20還有點太早，我們目前所看到的是用於空優作戰。」

「我們注意到他們把殲20操作得非常好，雖然我不會稱之為交手，但我們的F-35近期已在東海與殲20於相對近的距離遭遇，對殲20相關的指管表現印象頗深。」

維巴赫還說：「我們看到相當專業的飛行，但他們究竟會拿來扮演與F-35類似的多重任務角色，還是只扮演像F-22的制空作戰為主、對地為輔，現在要判明他們會如何運用（殲20）還太早。」

維巴赫另談到近年在共軍相當活躍的空警500（KJ-500），點名空警500在共軍「遠距開火能力」扮演顯著要角。空警500是以運9（Y-9）運輸機為架構的共軍第3代預警機。

維巴赫說：「他們一些非常遠程的空對空飛彈，像已獲殲20在內多款戰機搭載、射程可遠達200公里的霹靂-15（PL-15），都能由空警500引導接戰。對於如何才能打斷他們這個獵殺鏈，我極感興趣。」

Flight Global解讀，維巴赫的話暗示空警500應能為共軍戰機確認、分配目標，引導戰機從極遠的視距外先開火發射霹靂-15。（譯者：陳亦偉）1110317

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