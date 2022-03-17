疾病防治成果躍上國際　肝基會楊培銘分享台灣肝病經驗，力拼超前WHO滅絕C肝

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▲左上：新加坡海峽時報資深醫藥記者 Salma Khalik，右上：肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授，左下：世衛組織西太平洋區慢性病防治顧問 Rohit Sahgal，右下：巴基斯坦傳染病協會主席 Dr Bushra Jamil
「重視診斷」為疾病防治關鍵 肝病防治有成
COVID-19大流行除了加速診斷技術的發展，更提升各界對於診斷的重視。以往民眾根本不了解快篩、PCR、cT值等醫學名詞，但長期在指揮中心的教導之下，多少都能說出些認知。肝基會總執行長楊培銘分享，其實所有疾病都脫不了「早期發現早期治療」的範疇，在疾病惡化到難以治療之前，先介入或預防，都能有不錯的預後。
他並以肝病為例分享，台灣曾是全世界B型肝炎帶原率最高的國家，但1984年開始全面為新生兒施打疫苗後，帶原率已下降至1%以下。C型肝炎的盛行率上雖高於中、日、韓等國，然而在政府民間協力下，透過提供免費檢測、推廣大眾衛教與診斷認知預防、完善治療醫療制度，肝癌年發病率已從2005年之前的第一位下降到第四位；肝硬化和慢性肝病也從2015 年以來的第六大死因下降到第十位；更有望提前世界衛生組織目標，提前於2025年達到消除C肝的目標。
楊培銘說明，C肝過往治療是以干擾素治療，療程為半年，且副作用較不適，自全口服新藥問世之後，療程縮短為8至12週，且幾乎無副作用，治癒率更高達98%，等於治療3個月就可完全擺脫C肝陰影，醫學界更與政府協調，爭取4萬多名額可免費接受藥物治療，「現在檯面上應該不容易找到C肝患者」。但他也推算，應該還有15萬名C肝患者該治療未治療，「主要是有三分之二的患者根本不知道自己有C肝」。
也因此，自2020年9月起，政府也開始推廣一人一生一次免費的B、C肝炎篩檢，希望藉此能找出更多未知的患者。
阻斷肝癌三部曲 血液、腹超檢測缺一不可
據統計，8成以上肝癌為B、C型肝炎造成，每4位肝炎患者就有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人就有1人會併發肝癌，也是俗稱的「肝癌三部曲」。楊培銘表示：「從早期發現潛在健康問題、確定治療方針到監測治療效果，診斷在每一步都發揮重要作用。」透過血液檢測HBV 和 HCV可確認感染狀況、判斷是否治療；血液病毒量檢測則可做為用藥規劃、成果評估或警示抗藥性與否的重要指標。在定期檢測上，AST(GOT)、ALT(GPT)檢測可檢視肝臟是否發炎，搭配腹部超音波檢測可發現是否有異常腫瘤，以作為疾病早期發現與治療的關鍵。根除肝炎也有三部曲，就是主動篩檢有無肝炎，並積極追蹤病毒量，以及積極治療。
肝基會投入衛教推廣多年，近年更將衛教推廣推廣到小學，從小開始教育，即使長大成人後也更會留意自身狀況。也已舉辦超過千場防治宣導講座、七百多次免費篩查，惠及超過六十萬餘人。去年起更發起「你今年超了沒？」公益活動，於全台醫院釋出上千個免費腹部超音波檢查名額，為提升篩檢普及性與早期診斷不遺餘力。
借鏡台灣經驗三關鍵 共同推廣診斷
楊培銘於論壇中，向國際分享我國疾病防治的成功三關鍵「提高民眾對疾病與診斷的認知、改善篩檢可近性、串聯政府與民間組織力量共同推廣」，並期望在新冠常態下，提升民眾對診斷的認識。他也同時呼籲，民眾若有機會進到醫院抽血，不妨多利用政府一人一次的B、C肝篩檢，今年C肝治療名額尚有3萬多名，一次療程幾乎就可以完全治癒，若等到肝硬化時才介入，效果都大打折扣，且肝硬化也無法逆轉，仍有演變為肝癌的風險，最好還是早篩檢、早診斷、早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53108
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