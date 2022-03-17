從600億到60億！疫情下昇恆昌的告白：更怕解封後新變局

我是廣告 請繼續往下閱讀
只不過，國門可以重新開放，人員、物品可以重啟暢通流動，但是已經逝去的市場，真的能夠再回來嗎？根據《今周刊》報導，這次受疫情影響最劇、站在海嘯第一排的機場免稅店業者昇恆昌，原本被認為應該是解封之後，最能夠歡喜迎接商機復活的「解封贏家」，但昇恆昌董事長江松樺，首次敞開心房，娓娓道來這兩年的辛苦，與解封前的準備，沒想到他一開口，和外界的預期，完全不同。
「疫情的影響大概就是這樣了，這已經不是我眼前最擔心的事，我現在最擔心的，是解封之後，進出國門的人流是否還能回到過去的盛況…。」一個疫情打下來，即使機場還有稀落的旅客進出，防疫戒備森嚴下，旅客來去匆匆，鮮少有人還有心思停駐下來，在免稅店購物，昇恆昌在疫情期間，只能靠著少數的網購，或依據 《免稅商店設置管理辦法》 規定，由昇恆昌代墊稅金，將完稅產品在不能廣告、不能行銷的前提下，在國內低調銷售。
如此艱難地「匍匐前進」，剩下多少營業額？答案可能是「一成不到」，昇恆昌從2019年的600多億元，剩下不到60億元的營收，員工從7000多人自然流失到只剩3000多人。但是江松樺最擔心的不是營收，而是解封之後要面對的變局。
《今周刊》報導指出，全球零售通路的版圖，在疫情中悄悄發生質變，許多精品品牌業績在疫情中創下新高，但過程中，像昇恆昌這樣的免稅店，其實是缺席的，酒類商品也是一樣，疫情期間直營生意也很好，疫情之後，總公司會不會考慮降低免稅店的比重？如此一來，原來的舊模式就真的被取代了，如果不積極因應解封後的新局，可能再也回不到當年的盛況了，這才是比疫情的影響更可怕的變數。
因此，江松樺沒有坐著等解封到來，他對昇恆昌的首要策略是，不論將來通路是否改變，先維繫與上游品牌之間的關係最重要。於是，去（2021）年10月，江松樺的兒子、昇恆昌總經理江建廷，排除萬難堅持飛去法國坎城，參與免稅展，當面和各精品品牌談未來發展網購的想法，後疫情時代免稅店要如何轉型、生存，更重要的是維持住幾十年來，由父親打下與品牌之間的好關係。
有了危機感之後，江松樺的第二項策略就是「強化員工訓練」。但是都虧損了，還要花錢做員工訓練嗎？江松樺給予《今周刊》的答覆非常篤定：「是的，此刻不做訓練，解封後也沒有機會了。」
對昇恆昌來說，免稅店不易吸引優秀的經營管理人才，一直是他們很頭痛的問題，因此趁著疫情，市場上釋出不少好人手，昇恆昌打定主意要長期培養，並以成立基金會的模式，長期訓練經營管的人力。江松樺說：「很多事情現在不做，等到解封之後，競爭力變低就完全沒有機會了。」
原本可以選擇打開雙手擁抱商機回歸的昇恆昌，在不過度樂觀下，抱持高度危機意識的狀態下，為了解封做足準備，期望在疫情後可以翻轉情勢、迎向新局。