電金齊點火！台股午盤漲460點　台積電漲21元

美國聯準會（Fed）一如預期升息一碼，美股四大指數上揚，台北股市今（17）日開盤後大漲超過400點，指數重回萬七大關，之後接近午盤漲超過460點，來到17403點。而今日電金齊點火，權值股台積電午盤漲21元，來到579元。股王矽力飆漲停鎖住，也帶動許多高價股，聯發科漲幅也超過6%，IC設計表現亮眼。另外，航空股與第三代半導體族群也一片喜氣。
美國聯邦準備理事會（Fed）如期將基準利率調升1碼，為2018年以來首次升息，並暗示今年還將升息6次，明年升息3次。市場消除不確定因素，美股反彈，亞股也紅通通，日股今日漲近3%、韓股漲1.7%，港股漲幅6%，陸股則漲2到3%。
台北股市今日跳空開高大漲超過400點，重回萬七大關，之後接近午盤最高漲超過460點，來到17403點，漲幅2.4%以上。今日電金齊點火，富邦金、開發金、中信金漲幅2到4%，其他國票金、永豐金、元大金、玉山金、台新金、兆豐金漲1%以上。航運股華航與長榮航午盤分別漲近5%與7%。
權值股台積電午盤漲21元，來到579元，漲約4%、聯電漲3%。聯發科決議配發73元現金股利，創下歷史新高，今股價也強勁漲超過6%，來到965元。至於股王矽力飆漲停鎖住，來到3160元。股后信驊午盤漲幅也有9%以上，而大立光漲1%以上。今日第三代半導體族群也表現亮眼，嘉晶、漢磊、環球晶漲幅6到9%之間。