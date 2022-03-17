優雅地悶騷 ─ Porsche 911 Targa 4S試駕

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通常一般車廠所推出的跑車車系，大多就是會有雙門硬頂、敞篷與高性能版本等，頂多再加個競技畫版本，幾乎沒有任何一支車系至今，像911車系這般，除了維持後置引擎配置與提供二輪或四輪驅動形式外，還有自基本的Carrera至GT2、GT2 RS等不同取向與豐富地動力編成，加上偶爾推出的限量特出版本，若是想要收齊每個世代911的各種車型，難度可不是普通的低。
回到主角992世代的911 Targa 4S，就如同以往，當每次試駕911時，都會覺得每一代的911都是極致，很難再有進化的空間，但Porsche就是可以做得到，到了992世代，藉由更強大的電子輔助調校，讓車輛穩定性與舒適性再次提升，尤其是配置四輪傳動後，整輛車在山道上更是會像軌道車般緊貼於地面奔馳，450PS的馬力既飽滿有容易驅策，進化至今的911不僅可以完全實現日常使用，更讓人可以輕鬆地駕馭，後置引擎的怪脾氣幾乎被馴服到難以顯現。
在試駕車上，台灣保時捷依舊為其選了大量選用配備，為的就是展現Porsche高度客製化的服務能耐，Porsche可說是最早導入幾乎全客製化服務的車廠，當多數車廠仍只在部分高階車型提供高度客製化服務時，Porsche就已經開放全車系完整地克製服務，除了基本機械結構與動力單元，其餘從內、外觀細節的配色、材質、到電子輔助系統等，車主都可以依喜好選配，因此，在路上看見的所有Porsche很難出現完全一模一樣的情形，甚至連什麼都沒選的基本樣貌都不容易出現。而且就算你根本沒錢買一輛Porsche，至官網打開「打造您的保時捷」功能，也可以挑一款喜歡的車型，一項一項的勾選配搭配，幻想一下都很過癮，Porsche所給予大家的樂趣已經不僅至是製造一輛車，交到消費者而已，消費者可以透過豐富管道接觸與認識Porsche，創造一個讓人想要擁有Porsche的夢想。
如同，前言所說的911 Targa，調性就介於Coupe硬頂與Cabriolet敞篷之間，且多了些新奇感，同樣可以透過頂篷啟閉來變換心情，至992世代後，導入了更多時下流行的數位化元素，包括在維持五環與轉速錶置中架構下配置兩側數位虛擬儀錶，以及含10.9吋觸控螢幕的中央車載系統，排檔桿也改得很像電動刮鬍刀的小巧造型，使用便利性都有所提升，在試駕車上最讓人引像深刻的是選配了深色新幾內亞胡桃木飾板，有別於許多人在跑車上偏好的金屬或碳纖維材質，多了分典雅復古氛圍，別具特色。
911 Targa其實是一款很悶騷的車，當關篷時，對一般人來說可能就是輛尋常的的911，若再仔細一點觀察，可能會發現與B柱連成一氣的金屬框架上有三道刻痕與Targa字樣有些不同，當車主想要讓它轉換樣貌時，就會以像是變形金剛般後掀起車尾上半部，將車頂向後折收，無盡地耍炫，接著變成一輛上空跑車，不像敞篷車型表明了它可以轉換樣貌，Targa就是多了分神秘感與優雅感，不那麼輕易地嶄露身分，這其實挺符合不少台灣消費者的喜好語調性，想與眾不同與想要低調同時存在，既悶騷還得保持優雅。
| 車型
| Porsche 911 Targa 4
| 長寬高(mm)
| 4,519x1,852x1,299
| 軸距(mm)
| 2,450
| 車重(kg)
| 1,675
| 引擎型式
| 水平對臥6缸 DOHC 24V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 2,981
| 最大馬力(PS/rpm)
| 450/6,500
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 530/2.300-5,000
| 變速系統
| 8速自手排
| 0-100km/h(秒)
| 3.8〈跑車計時套件 3.6〉
| 極速(km/h)
| 304
| 傳動型式
| 後置四驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 245/35 ZR 20〈試駕車選配〉
| 後輪尺寸
| 305/30 ZR 21〈試駕車選配〉
| 基本建議售價(萬元)
| 805.0