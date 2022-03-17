「饗饗INPARADISE」吃到飽怎拿內行？老饕推3神物：必試
台灣高檔Buffet吃到飽餐廳眾多，其中，知名吃到飽餐廳「饗饗INPARADISE」除了以高檔食材吸引消費者上門以外，美不勝收的景觀也是一大賣點；對此，就有網友分享自己到饗饗吃下午茶Buffet的心得，並大讚3物「炙燒握壽司、蛤蜊湯和甜蝦」超新鮮，有來吃的民眾一定要試試看。
該名網友在臉書社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》發文，表示她和妹妹日前去吃饗饗，而饗饗餐區非常大，餐點部分算是7成日式、其他三成，「經詢問，饗饗主要是中西日義式各國料理」，而海鮮的部分算新鮮，螃蟹肉質飽滿，炙燒握壽司有3種口味可選，也可選飯少或不要飯。
原PO接著說，鐵板區的大蝦和羊排也不錯，但牛排就普通，「反而是搭配的松露洋芋泥相當出色」，鮭魚卵蒸蛋口感也蠻綿密；至於「炸物區」的炸蝦也十分美味、「烤物區」的魚下巴也很肥美，烤蝦也很好吃，「另外很喜歡的還有酥皮濃湯，冷食區的開胃小點也很出色」。
而「甜點區」她也吃了9成，都比預期還好吃，特別是草莓乳霜派、草莓起士蛋糕、馬卡龍、巧克力棒棒糖，「比較特別的是這裡的冰淇淋是哈根達斯，而非饗賓集團的冰淇淋」，且餐末還有現做「舒芙蕾」，味道和口感都不錯；最後她也透露妹妹的前三名是「炙燒握壽司、蛤蜊湯和甜蝦」，「饗饗餐區很大，我的食量有限，蠻多餐點沒有試的，不過一致認為還是比較喜歡旭集，生日前後3天有壽星禮（茶罐）」。
貼文一出，掀起熱議，「蝦子握壽司好吃、炙燒好吃、蛤仔湯好吃」、「酥皮濃湯推一個」、「手卷不錯吃」、「感覺很可以」、「海鮮感覺很厲害」；但也有網友認為，「烤鴨捲跟烤物我都覺得還好」、「我也喜歡旭集勝過饗饗，只是旭集日式甜點個人不愛，取餐還要跑馬拉松」、「下午茶的菜色，希望可以更改一下」。（編輯：郭佩蓉）