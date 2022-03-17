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50元雞排還吃得到！「低調神店」藏北部：老闆還狂送蒜頭

▲原PO分享一間「低調神店」藏在北部，不僅雞排一份只要50元，老闆就連「蒜頭」也像不用錢一樣給超多，貼文一出，老饕全瘋狂。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO分享一間「低調神店」藏在北部，不僅雞排一份只要50元，老闆就連「蒜頭」也像不用錢一樣給超多，貼文一出，老饕全瘋狂。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 13:58:29

日前《NOWnews今日新聞》曾報導以前「雞排+珍奶」50元就搞定！鄉民哭了：3片100還超大」一文，雖然在過去的物價，用50元就能吃到雞排與珍奶，但在萬物皆漲的現代，竟然還有一片50元的雞排可以吃，就有網友分享一間「低調神店」藏在北部，超佛心的老闆就連「蒜頭」也像不用錢一樣給超多，貼文一出，老饕全瘋狂。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「奇葩的鹽酥雞老闆」為題發文，表示他家附近有一家鹽酥雞店，叫558鹽酥雞，是老闆一個人在自家車庫前經營的攤子，老闆看起來不苟言笑，有時甚至有點兇，「但是我最欣賞他這個人的一點，就是他不管哪樣東西，炸出來都是他X的一大包」。

▲原PO分享一間鹽酥雞店，不僅雞排只要50元，就連蒜片也是不手軟的給一大堆。（圖／原PO授權提供）
▲原PO分享一間鹽酥雞店，不僅雞排只要50元，就連蒜片也是不手軟的給一大堆。（圖／原PO授權提供）
無論是炸湯圓、薯條都是一大包，就連原PO某次點炸雞皮，但老闆說份量不夠一份，要不就算你便宜一點，「結果拿到手，夭壽喔還是一大包」；至於其他品項，像是傳統雞排一份只要50元、鹽酥雞一份只要40元，也讓原PO直呼「在北部這個大概已經是N年前的價格，我覺得最最誇張的是，老闆的蒜頭好像不用錢一樣，一直加，一直加，買鹽酥雞送蒜頭，那個蒜頭多到要給我媽拿去炒菜」。

▲原PO分享一間鹽酥雞店，不僅雞排只要50元，就連蒜片也是不手軟的給一大堆。（圖／原PO授權提供）
▲原PO分享一間鹽酥雞店，不僅雞排只要50元，就連蒜片也是不手軟的給一大堆。（圖／原PO授權提供）
原PO說他很擔心分享出來會不妙，因為老闆一個人經營，人手已經嚴重不足，備的東西也常常缺貨，「我怕他生意再更好下去我以後想吃會吃不到，或是老闆太忙，直接不做了」，但這麼「奇葩」佛心的老闆，他覺得還是一定要介紹給大家知道。

貼文一出，老饕全暴動，「有蒜頭就先收再說」、「還以為是哪一間鹹酥雞在賣馬鈴薯片，原來是XXX加爆的蒜頭片ㄚ…」、「剛好要去中壢，可以去吃爆！」、「身為中原學生，每次都會特地去買，老闆給的真的不手軟」、「九層塔也超爆多，有時候比較晚，九層塔、蒜片沒了，還會多給一點炸物」、「那個蒜頭我真的先瘋掉」、「傳統雞排很好吃超嫩超多汁，甜不辣跟地瓜也是滿滿一袋！第一次買的時候嚇到」、「老闆真的加蒜頭不手軟，而且炸物還會脫油」。

也有許多人求地址，就有網友分享，該家鹽酥雞店在桃園中壢，「店家資訊，桃園市中壢區中正路558號，4PM–1AM，週日週ㄧ公休」、「fb有粉專（558雞排店）可以去看看，有時候會臨時休息～」。（編輯：郭佩蓉）

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