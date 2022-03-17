兒虐零容忍　高市府與高醫兒科宣導預防與辨識

積極通報，絕不放走漏網之魚!高雄市是優質的育兒城市，市府非常重視兒少能健康成長，而且兒虐零容忍，自103年起，高市府與高雄醫學院合作成立「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」，協助兒少身心驗傷鑑定。
不過，預防勝於治療，高醫也自107年承接「衛福部高屏區兒少保護醫療區域整合中心」，除了驗傷鑑定及前端親職預防服務外，亦開始積極主動帶領醫療團隊至社區與幼教老師、托育人員、國小及特教學校等進行教育訓練與宣導倡議如何辦識及預防兒虐發生，藉由辨識通報，讓社工提早介入關懷家庭。
高醫小兒部部長徐仲豪表示，身為長期關注兒童身心發展的兒科醫師，每當看見來到醫院的孩子，不論是因為人為或意外導致受傷，聽著孩子撕心裂肺的哭喊都非常地難過。爰此，108年起，徐部長親自帶領兒科團隊，前進幼兒園、托育機構等，親自教導幼教老師、托育人員，包括嬰幼兒疾病防治、兒少虐待與疏忽傷勢研判與辨識、兒童視力保健等，讓兒虐預防向下紮根，保護兒童安全及健康發展。
社會局局長謝琍琍鼓勵市民朋友發揮雞婆個性，若發現周遭有兒少受虐或遭不當對待，勇於撥打113或110，多一份關心注意，就能成功救援真正受虐的兒少，大家一同守護孩童，讓孩子們能平安快樂的長大。