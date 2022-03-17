外籍漁工落海　凸顯老舊船隻逃生安全、動線規劃待改善

我是廣告 請繼續往下閱讀
李正新表示，事發當下漁工們正在船艙內休息，突然大浪打來，把大量海水灌進船艙內，導致船體失去平衡翻船。幾人趕忙逃生，卻來不及拿逃生安全設備，只有其中2人分別拿到1個救生衣和1個救生圈 ，「可以看出逃生動線及設備放置規劃有問題，應該要加強檢查及訓練」。
李正新指出，一般來說新漁船的設計會比較好，水明富號屬於老舊漁船，在海上防浪的設計上會比較弱，才會發生本次船隻翻覆的事件，凸顯出老舊漁船的安全性問題，相關單位有必要對此進行檢討。此外，他建議，逃生設備放置點必須規劃在逃生動線上以方便拿取，並在船艙內、外都準備一套設備，才不會只有單一機會取拿設備，「雖然需要負擔額外成本，但人命無價」。
外籍漁工、移工從事的工作一般存在較高的職災風險，隻身在異鄉打拼，遇到受傷、落海等情況難免落下心理陰影，但李正新指出，移工災後的心理醫療、職災重建與陪伴支持卻往往不被重視。他強調，移工災後心理支持不容忽視，考慮到完整的心理醫療、輔導需要專業的移工母語心理師，台灣能提供的資源較難符合移工需求，建議政府可以引進移工母國的專業人才，來完善移工災後重建。李正新呼籲政府關注移工人權，且「不應專注在陸地上，海上人權也應當重視，要透過各種不同方式來保障海上的人權，讓台灣人權有實質的體現」。