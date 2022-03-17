美今年恐升息7次　外銀建議持股多於債、黃金避險抗通膨

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渣打銀行財富管理團隊分析，這份聲明比市場預期的更為鷹派，聯準會主席鮑威爾會後記者會上表示，他十分關注通膨以及通膨預期上行的風險，必要的時候有可能進一步加快緊縮的政策，聯準會將在3月完成最後一輪165億美元購債，宣示量化寬鬆（QE）政策正式退場，並表示最快在5月份公布縮表計劃，透露出聯準會快馬加鞭急欲控制通膨預期的態度。不過，鮑威爾也強調美國經濟非常強勁，能夠應對政策收緊，他認為經濟衰退的可能性不是特別高。而其樂觀的言論帶動美股大漲，對升息最敏感的短天期公殖利率上揚，但長天期公債殖利率變動不大，VIX恐慌指數明顯下滑。
由於俄羅斯入侵烏克蘭，使得能源和大宗商品價格大漲，加上中國大陸近期因為國內疫情升溫而施實新一輪封鎖與停工，再度加劇對於全球供應斷鍵的擔憂。上周，歐洲央行出人意料維持偏鷹派緊縮的決定顯示其專注於對抗通膨。儘管美國國債收益率曲線的持續趨平表明投資者越來越擔心中長期經濟成長前景，而國際金融市場持續受到地緣衝突、通膨壓力、貨幣緊縮等因素干擾，處於劇烈震盪期，但從近期市場時而強勁反彈，同時國際油價未漲反跌的走勢，顯示市場預期烏俄戰事仍有機會透過外交談判途徑解決，而對於市場的衝擊也已經反映在目前大宗商品價格上揚的走勢中。
渣打銀行財富管理團隊認為，根據歷史經驗顯示，主要股市對重大地緣政治事件的反應通常是短暫的，雖然風險性資產可能需要好幾天乃至幾周時間來築底，但通常能在3-6個月內完全收復此前失地，重點在於觀察經濟復甦的力道是否仍舊強勁。
由於美國經濟仍處於疫後復甦的軌道上，實體經濟和就業依然強勁，並且對石油和天然氣進口的依存度更低，衝擊相對可控，基本面穩健的背景支持中長線看好股票的觀點。能源壓力令歐洲經濟受創較為嚴重，但此次軍事危機也令歐盟成員國更加凝聚，後續的基建、工業、國防等財政支出，有助於抵消部分經濟動能受創的壓力。
此外，中國大陸經濟政策由緊轉鬆也值得留意，上周中國大陸官方設定了2022年5.5%的經濟成長目標，高於市場預期。這清楚地說明，政策制定者的重心正日益偏向於穩增長，同時也有助於支持全球經濟動能。
不過，渣打銀行以過往經驗提醒投資者，一旦市場情緒好轉，反彈也來得很快，錯失行情也是一種重大的成本總而言之，著眼於中長線的投資者，應考慮通過多元化投資組合保持投資。根據美國聯準會紐約分行的模型預測，未來12個月出現衰退的可能性約為12%，因此，現在預測經濟衰退可能還為時過早。此外，黃金和能源類資產在最近的市場震盪中表現出色，如果烏克蘭緊張局勢持續，上述兩類資產仍將是很好的風險緩衝工具。
至於美元指數的走勢為經濟前景提供了一個有趣的視角。儘管市場認為2022年聯準會會多次升息，導致了美公債券收益率上升和股市波動，但美元匯率仍保持在一個區間格局走勢， 直至最近在地緣政治發生後才因避險需求推動而飆升，但是在聯準會啟動升息且表示後續偏鷹派的政策態度後，美元指數不升反降。因此，渣打銀行預期國際地緣緊張局勢若逐漸消退，美元走勢可能因避險需求下降而有見頂的壓力，而在大宗商品需求仍較強勁的階段，預期澳幣、加幣將會受惠， 而歐元、英鎊表現也有機會落底回穩。
渣打銀行財富管理團隊強調，在美國聯準會啟動升息之際，固定收益資產的表現持續承壓，短線上即使面臨波動的風險，但仍看好美國和歐洲的高收益債券及亞洲美元債，只是投資人仍需留意天期長、票面利率低的投資級債券及新興市場當地貨幣債券，還是分別面臨利率和匯率風險。