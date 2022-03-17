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房子住了17年！前屋主突提「1要求」惹怒她　千人全看傻

▲一名網友分享，自己的房子住了17年後，前屋主突然現身提出無理要求，引發網友熱議。（示意圖／Pexels）
▲一名網友分享，自己的房子住了17年後，前屋主突然現身提出無理要求，引發網友熱議。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 14:49:55

一棟房子住了17年後，前屋主突然回歸，甚至討取17年前沒有拿走的物品，你會如何處理呢？近日就有網友分享自己的經驗，前屋主甚至表明一定要歸還，若是被丟了，也一定要找出撿走的人，讓她備感無奈。

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原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，現在住的這棟房子，是她一開始向房東租了6年後，再花錢買下，至今已經住了17年，不料前屋主最近卻表示，「自己在二樓靠近天花板的置物櫃，放了一件她親手織的毛線衣跟披肩」，堅持要原PO歸還。

▲（圖／翻攝自爆怨2公社）
▲原PO哭訴，租房跟買房前後總共17年，前屋主突然來討東西，實在難以配合。（圖／翻攝自爆怨2公社）
原PO哭訴，當初買房有請她把屬於自己的物品帶走，剩餘的就是不要的垃圾，因此直接清掉了，「租跟買前後總共17年，她今天一直跟我要她的毛線衣跟披肩，叫我一定要歸還，若是我丟了，還叫我一定要找出撿走的人，我很傻眼」，因而尋求網友協助。

貼文曝光後，已有千名網友留言，「這樣子，應該是有生病吧」、「對方可能年邁有失智症，建議跟她的家人溝通看看，家人應該會協助化解」、「要先學會通靈」、「算是遺物了吧」、「這症狀很像朋友的奶奶，以前失智初期，就會一直想起幾十年前的事」、「鬧太嚴重記得報警備案」、「她必須要證明毛衣曾經在這裡面啊」。（編輯：張志浩）

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