房子住了17年！前屋主突提「1要求」惹怒她 千人全看傻
一棟房子住了17年後，前屋主突然回歸，甚至討取17年前沒有拿走的物品，你會如何處理呢？近日就有網友分享自己的經驗，前屋主甚至表明一定要歸還，若是被丟了，也一定要找出撿走的人，讓她備感無奈。
原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，現在住的這棟房子，是她一開始向房東租了6年後，再花錢買下，至今已經住了17年，不料前屋主最近卻表示，「自己在二樓靠近天花板的置物櫃，放了一件她親手織的毛線衣跟披肩」，堅持要原PO歸還。
原PO哭訴，當初買房有請她把屬於自己的物品帶走，剩餘的就是不要的垃圾，因此直接清掉了，「租跟買前後總共17年，她今天一直跟我要她的毛線衣跟披肩，叫我一定要歸還，若是我丟了，還叫我一定要找出撿走的人，我很傻眼」，因而尋求網友協助。
貼文曝光後，已有千名網友留言，「這樣子，應該是有生病吧」、「對方可能年邁有失智症，建議跟她的家人溝通看看，家人應該會協助化解」、「要先學會通靈」、「算是遺物了吧」、「這症狀很像朋友的奶奶，以前失智初期，就會一直想起幾十年前的事」、「鬧太嚴重記得報警備案」、「她必須要證明毛衣曾經在這裡面啊」。（編輯：張志浩）