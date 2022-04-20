1天該喝多少水？9成人搞不懂　營養師教你「這樣喝」才對

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有些人嫌白開水沒味道，喜歡喝咖啡、茶或其他飲料替代喝水，其實都是很NG的行為！陳怡文解釋，如果喝太多咖啡跟茶，攝取的咖啡因爆量，反而更利尿加速水分流失，而且咖啡易有成癮性，萬一習慣了經常喝咖啡，沒喝恐怕身體會有不適感或提不起精神。而經常喝飲料或手搖飲的朋友，容易攝取過多的糖份，會使得身體滲透壓變高，更不利於水分吸收，會出現口乾舌燥、甚至四肢水腫的狀況。
很多人工作忙碌，或是平常多在外奔波，怕找不到廁所而不敢喝水，這種狀況不只容易缺水，女性朋友因為尿道比較短，喝水少排尿少，更容易引發泌尿道感染，所以千萬要提醒自己適時補充水分。
另一方面，有人會想如果多吃水果或喝果汁來替代，總是比較健康吧？陳怡文強調，部分水果雖然富含水分，但這部分應該算是「正常飲食攝取水分」，並不應計算在每日必須攝取的水分中，而且吃太多水果或是喝太多果汁，容易讓糖分攝取過量，反而得不償失。
要喝足夠的水很重要，怎麼喝也有訣竅，陳怡文建議，由於地心引力的關係，加上身體調節的機制，如果大口大口喝水，或一次喝下太大量的開水，其實水分反而在留住之前就代謝掉了。「最好的喝水方法是少量多次、每次一點一點慢慢喝，這樣可以控制水分進入腸道的速度，也有利於幫助消化，並且讓大腦維持正確的水分代謝節奏，才是真的好的喝水方法。」
不過說了這麼多喝水的好處，很多人還是不喜歡直接喝白開水，總是喜歡加些味道在飲品裡才喝得下去，如果不想有負擔，現在有方法了！有「茶女王」稱號的藝人簡沛恩，一手打造的療癒係手搖飲「必可蜜PiQiMi」，首次跨界和葡萄王生技合作推出「「必可蜜秘方系列茶包」，將花草茶和健康草本結合，特別強調不含咖啡因，讓喝水這件事不只維持健康更多了好心情，系列產品包括「循環好一點」、「睡得好一點」、「精神好一點」、「體力好一點」，真對不同需求屬性設計，可以在不同的狀況下隨意搭配飲用，由簡沛恩親自參與設計，要讓人自發性愛上喝水！
例如很多女生早上起床臉腫，到了下午又因循傳不好變成腳部水腫，不想自己成為「水球人」，就可以搭配喝「循環好一點」。「循環好一點」裡面有黑豆、赤小豆及紅豆、蕎麥、玄米，富含植化素與礦物質，赤小豆及紅豆可以幫助水平衡促進新陳代謝，就相當適合循環不好或是有水腫的朋友嘗試。另外如果生活壓力太大需要喘口氣，也可以選擇「體力好一點」，內含刺五加、冬蟲夏草菌絲體、紅棗和枸杞，可以快速降低疲勞感，幫助中度3C使用者補充營養。
而早晚想要多喝水的朋友，也可以嘗試「精神好一點」和「睡得好一點」。「精神好一點」內含薑黃、黑胡椒可以啟動身體代謝力，葡萄王獨家專利的猴頭菇菌絲體可以幫助專注，檸檬草、香蜂草增進香氣舒緩壓力也幫助消化，適合在早上出門前或下午工作疲憊時來一杯。而睡前想要放下壓力輕鬆入眠，「睡得好一點」含有薰衣草、洋甘菊安撫情緒，葡萄王專利蜜環菌菌絲體能釋放緊繃感，甘草及麩氨酸發酵物放鬆身心，又稱為「時鐘草」的西番蓮，能夠幫助整壓力賀爾蒙，在晚餐過後喝下有助於晚上一夜好眠，讓人更有精神迎接隔天的挑戰！
陳怡文說，不含咖啡因的茶包，味道好喝也能提升喝水的意願，簡單又方便，如果真的無糖不歡的朋友，也可以搭配蜂蜜一起沖泡，提升口感讓人喝得更開心，一舉數得！