徐若瑄寵粉最新單曲上架　集結7首經典代表作

不敗女神Vivian徐若瑄上周公布3/18將推出集結7首經典作品的全新單曲〈V&I〉，是她在生日前夕送給一路支持她的粉絲的禮物，掀起粉絲廣大迴響，她陸續在社群上公布代表著她不同階段的7首歌曲--〈她他〉〈愛笑的眼睛〉〈好眼淚壞眼淚〉〈美人魚〉〈假扮的天使〉〈不敗的戀人〉和〈決定愛你〉，每公布一首，歌迷都大呼演唱會上不能少了這一首，讓Vivian笑說：「全都唱給你們聽！」對於首次踏上台北小巨蛋開唱這個值得紀念的演出，Vivian十分慎重，特別訂購了人生第一隻專屬麥克風加上親自設計的耳機，並烤漆為獨一無二「VIVILAND」象徵的紫色，做為送給自己的生日禮物，也代表著要在5/7台北小巨蛋的舞台上唱好唱滿，讓來到「VIVILAND」的所有觀眾朋友聽得開心、玩得盡興！Vivian徐若瑄全新單曲〈V&I〉3/18數位平台全面上架；MV同步在3/18正式上架。
不同於以往百變造型的Vivian徐若瑄，這次在集結她7首代表作的新單曲〈V&I〉MV中，她僅穿著一件簡單的藍色長版襯衫貫穿7首歌，象徵回歸初心，清新的造型突顯出凍齡的驚人美貌！而MV導演Birdy以劇場式的轉場和燈光變換來呈現7首歌曲不同的氛圍，為了讓拍攝燈光精準，導演和拍攝團隊還特別提前一天進場彩排燈光，Vivian知情後笑說：「怎麼跟我開演唱會一樣，要先排練，很隆重耶！」由於現場Vivian需要穿梭在不同的場景中，一開門跨過去就要配合歌曲立刻情緒轉換，有感性、堅定、釋懷放下、甜美、哀傷、率直、調皮搗蛋、勇敢、迷幻搖滾等完全不一樣的情感呈現，又必須配合上音樂，難度極高。因她對歌曲已非常熟悉，總是能掌握到音樂的節奏開門踏出步伐、走到定點，再加上專業演員的訓練，她都能精準地展現不同層次的表情變化和現場的鏡位，讓工作人員大呼：「太厲害了！」
而〈V&I〉的7首歌都被歌迷大推為演唱會上一定要聽到的歌曲，Vivian保證絕對會唱好唱滿，為了這次值得紀念的演出，她已添購人生第一隻專屬麥克風，不僅做為自己今年的生日禮物，也是為了在小巨蛋舞台上有最完美的詮釋而做好準備。她回憶當時選麥克風時，6隻麥克風一字排開，刻意沒有告知她品牌和價格，她一時不知從何下手，於是透過實測來選擇，前後試唱了40次後，終於選出一隻適合自己的麥克風。此外，她也特別親自設計了新耳機，放上她最愛的小海龜以及配搭上「VIVILAND」的專屬紫色，於是她也將麥克風烤漆成「VIVILAND」專屬紫色並加上「VIVILAND」字樣，她說：「麥克風放上『VIVILAND』，紀念我的第一場小巨蛋。也告訴很多斜槓的自己，無論拍戲多忙，也要繼續好好做音樂、好好唱下去的決心，陪伴粉絲。」目前正全心備戰演唱會的她沒有特別安排慶生，孝順的她說：「生日就是『母難日』，這一天就是好好陪媽媽，太久沒有陪媽媽了。」生日願望則獻給了演唱會，希望5/7的演出順利、成功，粉絲們都能留下難忘的回憶。
Vivian的「鋼鐵V」正能量形象一直是代言廠商的最愛，首次站上台北小巨蛋開唱，也獲得她代言客戶的力挺與支持，其中冠名贊助的按摩椅知名品牌「輝葉」更將送上一台價格不菲的追夢按摩椅，做為禮物供全場觀眾抽獎，得知廠商如此大力應援，讓Vivian萬分感動，直說：「代表所有買票進場的粉絲謝謝輝葉的大方支持！我一定會以最佳狀態上台，拿出最好的演出來謝謝大家！」（編輯：薛羽彤）