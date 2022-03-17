城中城復建邁大步　原七賢國中舊校舍拆除動工

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林欽榮表示，依據都市計畫，城中城大樓所在街廓將變更為公園用地，工務局預定111年4月底拆竣城中城大樓，接續將闢建為公園，毗鄰建築物則由都市發展局配合進行牆面整建維護更新等府北里環境再生計畫，周邊區域將可蛻變為鹽埕舊市區新生的起點；而七賢國中舊址(東側)土地則作為公辦社會住宅基地及「抵價地」，現有原七賢國中舊校舍為鋼筋混凝土造地上三層之建物，原使用機關-財團法人國家科技研究院台灣海洋科技研究中心已於111年3月15日搬離，地政局自今(17)日起執行拆除作業，所以特別在今日率同市政府相關機關首長及施工團隊，舉辦動工儀式祈求工程順利平安，拆除工程預定111年6月30日前完工，將交由國家住宅及都市更新中心興建600戶社會住宅，城中城大樓無房屋所有權的住戶可優先租住，也將提供1,500坪包括日照中心等社福設施，以及1,000坪青年共創空間，以共同協力打造優質生活環境、創造當地就業機會，讓老舊社區蛻變重生。
在舊校舍拆除過程不免對於周邊居民生活起居造成影響，因此地政局已在111年3月12日上午邀請新生里康里長及周邊居民召開拆除工程施工前說明會，說明施工期程、每日施工起迄時間、廢棄物清運路線、安全衛生作為及減少揚塵、噪音的環境保護措施，並聽取里民意見進行必要的調整，另外地政局也委請前金區公所執行包括致贈耳塞等敦親睦鄰的工作。地政局局長陳冠福表示，將嚴格要求施工廠商落實各項工安及環保作為，對於施工期間造成的不便，也期待並感謝當地居民的包容及體諒。