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小睡片刻可助「塑身」　還能重啟大腦專注力、創造力

小睡片刻可助「塑身」　還能重啟大腦專注力、創造力
小睡片刻可助「塑身」　還能重啟大腦專注力、創造力

健康醫療網

2022-03-17 15:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭外電報導】你有睡午覺的習慣嗎？每天中午小睡30-45分鐘，可提升整體健康和做事效率。為此，美國已故的心理學家兼波士頓大學教授，威廉‧安東尼以及妻子卡米爾，於1999設立了「全國午睡日」（2022美國全國午睡日為3/14星期一），由於多數美國人平時睡眠不足，希望改變美國人對與午睡的文化偏見，並提高民眾對於高睡眠質量對健康益處的認知。

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夜半失眠的人　一次小睡不要超過45分鐘另外，新冠肺炎疫情的緊張、焦慮，讓不少人身心受到影響，2021年英國一項研究調查發現，在疫情最嚴峻的期間，國內失眠人數從6分之1上升到4分之一1，且不少國家都有類似情形。為此也衍生出一個新的名詞「新冠失眠」（coronasomnia），也就是在新冠肺炎大流行期間，許多人出現失眠的狀況，或無法擁有優質睡眠。偶爾的小睡雖有益健康，如果你最近有失眠的狀況，恐怕一次小睡會超過45分鐘，就有可能干擾生理時鐘，也就是晚上準備睡覺時，會更難以入睡。

因此，在沒有「新冠失眠」的前提下，以下是小睡片刻的關鍵原因：

小睡降低心血管疾病、提升多工處理能力美國國家航空暨太空總署（NASA）有一項關於太空人的研究發現，長達2.5小時的小睡片刻，可提高工作記憶（短期記憶）表現。根據NASA的新聞稿，工作記憶的提升代表著專注力以及多工處理的能力也提升，也就是當需要執行眾多的任務時，可以更加專心的處理，因此工作記憶不佳，可能會造事情錯誤百出。而短暫小睡醒來後，不僅可以提升專注力，同時身心也會感到更放鬆。

根據2019 年發表在美國BMJ Journal上的一項研究1，每周小睡1到2次，可降低心臟病發作或中風的風險。研究針對3400多名35-75歲的人，進行5年多的追蹤，結果發現，每周1-2次小睡且每次睡5分鐘到1小時的人當中，比那些沒有午睡習慣的人，降低了發生心臟病、中風或心臟衰竭的48%機率。

小睡可以幫助塑身、激發右腦創造力一項針對女性的 2020 年研究發現2，女性睡眠不足的情況越多，她們攝入添加糖、高脂肪食物和咖啡因的可能性就越大。缺乏優質睡眠可能導致暴飲暴食，因為人們認為睡眠不足，會刺激飢餓感並抑制傳達飽足感的激素。另外，小睡也可以提高夜間睡眠的整體質量。

人類的右腦與創造力有關，左腦則是與邏輯分析有關，研究發現，午睡可以激發右腦更大的創造力，研究人員監測15人的大腦活動，發現他們的右腦與左腦都在運作，然而，左腦卻相對右腦平靜一些。在2020年1月對2,214名60歲及以上的中國成年人的研究中，午睡5分鐘到2小時的參與者比不午睡的參與者表現出更好的「靈活度」，證實小睡可改善健康並重新啟動大腦。

參考資料：

Association of napping with incident cardiovascular events in a prospective cohort study

Struggling to quit sugar? You might not be sleeping enough

'Power naps' may boost right-brain activity

文章來源：5 reasons you should take a nap



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53101

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