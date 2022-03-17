小睡片刻可助「塑身」　還能重啟大腦專注力、創造力

我是廣告 請繼續往下閱讀
因此，在沒有「新冠失眠」的前提下，以下是小睡片刻的關鍵原因：
小睡降低心血管疾病、提升多工處理能力美國國家航空暨太空總署（NASA）有一項關於太空人的研究發現，長達2.5小時的小睡片刻，可提高工作記憶（短期記憶）表現。根據NASA的新聞稿，工作記憶的提升代表著專注力以及多工處理的能力也提升，也就是當需要執行眾多的任務時，可以更加專心的處理，因此工作記憶不佳，可能會造事情錯誤百出。而短暫小睡醒來後，不僅可以提升專注力，同時身心也會感到更放鬆。
根據2019 年發表在美國BMJ Journal上的一項研究1，每周小睡1到2次，可降低心臟病發作或中風的風險。研究針對3400多名35-75歲的人，進行5年多的追蹤，結果發現，每周1-2次小睡且每次睡5分鐘到1小時的人當中，比那些沒有午睡習慣的人，降低了發生心臟病、中風或心臟衰竭的48%機率。
小睡可以幫助塑身、激發右腦創造力一項針對女性的 2020 年研究發現2，女性睡眠不足的情況越多，她們攝入添加糖、高脂肪食物和咖啡因的可能性就越大。缺乏優質睡眠可能導致暴飲暴食，因為人們認為睡眠不足，會刺激飢餓感並抑制傳達飽足感的激素。另外，小睡也可以提高夜間睡眠的整體質量。
人類的右腦與創造力有關，左腦則是與邏輯分析有關，研究發現，午睡可以激發右腦更大的創造力，研究人員監測15人的大腦活動，發現他們的右腦與左腦都在運作，然而，左腦卻相對右腦平靜一些。在2020年1月對2,214名60歲及以上的中國成年人的研究中，午睡5分鐘到2小時的參與者比不午睡的參與者表現出更好的「靈活度」，證實小睡可改善健康並重新啟動大腦。
參考資料：
Association of napping with incident cardiovascular events in a prospective cohort study
Struggling to quit sugar? You might not be sleeping enough
'Power naps' may boost right-brain activity
文章來源：5 reasons you should take a nap
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53101
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw