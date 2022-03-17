離譜！時力爆砂石車業者埋伏派出所旁 警察長期遭監控
時代力量台中市黨部今揭發，砂石車業者為規避稽查，至少派兩組人在工業區派出所周圍出入口跟蹤、通報出勤情況，甚至來電探問特定員警值班時間，明目張膽與公權力作對、造成員警人身安全威脅，警方卻毫無作為！台中市警局表示，派出所周遭屬公共場所，若發現可疑人物出沒，將加強盤查並約制勸離。
台中工業區周邊道路有許多砂石車出入，不時發生傷亡交通事故，警方常針對違規砂石車加強取締。時代力量台中黨部潭雅神區主任鄭勁節指出，台中市第六分局工業區派出所一名警員昨在臉書揭露，有兩組砂石車業者在派出所周圍出入口跟蹤、通報一名積極取締違法車輛的前輩出勤情況，其他同事擔憂這些人會不會進一步跟蹤到家裡，也為該巡佐前輩的生命安全感到擔心。
鄭勁節說：「台中市第六分局的長官，是否知道基層員警被砂石車業者監控的情形？根據該名員警的貼文，業者在派出所周圍監控不是第一天發生，已經是長達數周！」鄭勁節認為，砂石業者監控員警出勤，明目張膽和公權力作對，可能造成人身安全問題，市警局一定要有所對策，不能放任此事繼續發生！
時代力量台中黨部東南區主任徐小媚指出，砂石車所造成的交通事故，往往非死即傷，加上業者的「雄厚實力」，員警取締砂石車違規的壓力，肯定不是一般交通違規案件能比。員警認真積極取締違規大車，長官應該給予支持鼓勵，最重要的是拿出具體作為，別讓基層獨自面對壓力。
臺中市警察局表示，關於砂石車違規，110年取締451件、今年度迄今65件。工業區派出所外屬公共場所，業者在公共區域通報員警出勤情形，尚無不法情事，但為維護員警及駐地安全，第六分局將持續加強駐地周遭安全維護，如發現可疑人物出沒，將加強盤查並約制勸離，對於認真執法之員警，警方絕對給予支持肯定，並保護其人身安全及正當執法立場。