超暖！泰國花店祭「紅綠燈項圈」 邀社區共養浪浪散播愛
流浪動物的安置問題一直社會大眾所關心的議題，近期在泰國夜功府（Samut Songkram）的夜功市場有攤商突發奇想，發起了社區浪浪共同照顧計劃，將經常在社區出沒的流浪狗按個性用紅黃綠三種顏色的項圈加以區分，既能讓愛狗遊客注意安全，又能喚起社區民眾對流浪動物的愛心。這項計劃曝光後，引起網友讚賞，紛紛稱這是「最棒的毛小孩安置計劃」。
這項計劃是由夜功市場附近的花店負責人Nattapong Nueng Ngamsanga（以下簡稱Nueng）發起，他在接受泰國媒體專訪時表示，會發起這個計劃是因為自己也有養狗，很擔心流浪狗會將疾病或跳蚤傳染給自己的狗，因此想出了這個計劃，既能保護自己的狗，也能讓社區的民眾一起疼愛這些流浪狗，讓流浪狗成為社區的一份子。
Nueng首先為每隻流浪狗取了名字，再使用紅綠燈的三種顏色製作項圈，來識別流浪狗的溫馴程度，如果是配戴綠色項圈的狗，代表這隻狗對人特別友善，如果是配戴黃色項圈，代表這隻狗只允許親近的人撫摸牠，至於配戴紅色項圈的狗則代表警戒心較強，比較凶猛，遊客若遇到要特別注意自身安全。
此外，在每個項圈上，還掛著能顯示流浪狗名字跟Nueng聯繫方式的QR Code吊牌，Nueng表示，如果流浪狗對任何人造成困擾，都可以透過這個吊牌跟他聯繫，他願意為此負責。
這個計劃經泰國媒體曝光後，引來網友討論，不少人在臉書粉專「夜功市場的社區浪浪」留言稱「這是管理社區流浪狗最棒的方式」、「很愛這個點子」、「狗狗太可愛了，社區也好可愛」，更有網友稱讚流浪狗項圈上的的掛牌可愛又好用。
面對網友的稱讚，Nueng說，發起計劃後，現在社區的流浪狗更容易被當地居民接受，現在這些流浪狗都已經結紮，也過得很開心，如果流浪狗能在社區過上幸福的生活，社區的人也更幸福。