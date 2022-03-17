視病如親 奇美醫學中心研發團隊醫材發明解決臨床問題

奇美醫學中心研發團隊為了提供病患更好的照料，發揮創意在教具及醫材研發上大有斬獲，發明出的作品如：「紅外線即時導引影像的"擬真"血管模具平台」及「手/守」護氣圈」…等) 參加國內外發明競賽頻頻得獎，去(2021)年第18屆國家新創獎中榮獲7項臨床精進獎及5項臨床新創獎。護理部督導李穎俐、督導林琪馨及教學中心主任郭進榮等3人並榮獲第17屆國際傑出發明家獎，獲總統蔡英文接見。





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近年來，神經血管介入微創手術在各種腦血管疾病的診斷及治療上已有長足進步。但在實際的臨床工作場域上，卻十分缺乏幫助初學者(如：放射診斷科、神經內科、神經外科、急診醫師)熟悉神經血管介入微創手術的教學模具。奇美醫學中心影像醫學部放射診斷科主治醫師吳德昌及其團隊，利用3D列印及三維血管資料庫，建立了不同難易程度且能反覆在血管攝影機下操作的“擬真”全身性血管模具，做為血管介入微創手術的訓練平台。降低訓練過程的輻射暴露，也開發了紅外線即時導引影像來提供一個無輻射的血管模具操作平台。住院醫生臨床上可能需要有100個病例才能讓操作技巧純熟，累積經歷可能需要2～3年的時間，此系統更可提供高效率的訓練成效。





▲奇美醫學中心影像醫學部放射診斷科主治醫師吳德昌示範“擬真”全身性血管模具，能有效針對個案做術前演練及模擬，提高手術成功率（圖／記者林怡孜攝，2022,03,17）

為了降低臨床約束工具的不適性，及人性化考量，奇美醫學中心護理部7A病房護理長李玉媚及其團隊首創發明「手/守」護氣圈，讓醫護人員於臨床實際運用時，有效預防病患因意識不清而伸手抓取重要管路，更能容易觀察末梢循環、預防手腕與指尖關節處壓傷，避免阻礙手部導管設置問題，兼具管路及病人雙重安全。「手/守」護氣圈是充氣式用品，易於組裝、拆卸、擴充，便於收整。未來將推行至各個醫療用品通路，讓民眾更容易使用到這項便利的醫療輔具。





▲奇美醫學中心教學及醫療團隊發揮專長，讓輔助教學及醫療照護品質共同提升（圖／記者林怡孜攝，2022,03,17）

奇美醫院教學中心主任郭進榮表示，科技始終來自人性，醫學教育者或第一線提供臨床照護者，對於學生及病人需求最為了解，也最有機會發想創意發明。奇美醫學中心教學及醫療團隊樂於發揮專長，集眾人之力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，創造病人、醫護團隊及醫院的多贏局面。



