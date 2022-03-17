針對大巨蛋案重新回函內政部 蔡炳坤：盼中央程序不卡關
爭議已久的大巨蛋近日因為台北市長柯文哲槓上中央，再度登上新聞版面。爭議點在於大巨蛋的評定書遲遲未通過，營建署仍針對「大巨蛋以B1作為避難層」一事，質疑市府態度不明確。對此台北市副市長蔡炳坤表示，都發局已於7日回文給營建署，希望大巨蛋「安全要把關，程序不卡關」，既然已做修正，就應該趕緊往前。
蔡炳坤表示，大巨蛋目前的工程進度，截至二月底時已經達到91.1%，不過至今台建中心還沒通過大巨蛋變更設計的評定書，雖然遠雄持續針對其他非變更設計範圍的工項進行施工，不過最終還是得通過評定，才能進行避難層的相關施作。
大巨蛋籌備處副執行長陳世浩補充，評定書目前卡關，也代表避難層的後續工程無法繼續進行，雖然可以進行其他的工程，但即使避難層過關後，後續還要還有防火性能設計、議約等項目，遠雄還有下一次變更要申請，「如果一切順利，中間沒有卡關情形，預估大巨蛋可以在3個月後完工，但目前進度又卡關，整個時程已難以預估。」
蔡炳坤透露，除了U23棒球賽外，甚至有經紀公司代表大聯盟來探詢，是否有租借大巨蛋場地的可能性。不過蔡炳坤強調，市府認為目前相關變數太多，都暫時婉拒對方，現階段只希望中央在審核大巨蛋的時候，「安全要把關，程序不卡關」。