股匯齊揚！新台幣強升1.69角收28.456元

美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼、即0.25個百分點，，美股大漲，美元走軟，台股大漲507點，新台幣兌美元也爆量走揚，一度超過2角，來到28.424元，終場收在28.456元兌1美元，較前一交易日勁揚1.69角，成交量18.91億美元，也是3月12日以來收盤新高價。
美國聯準會如預期將基準利率調升1碼，為2018年以來首次升息，並暗示今年還將升息6次，明年升息3次，在市場消除不確定因素，亞股今日走強，日韓股市及陸股漲幅1到3%，港股跌深反彈，漲幅6%以上，台股今日也跳空開高，外資更轉賣為買，買超台股新台幣448.2億元，終場台股大漲了507點，收在17448點，漲幅近3%，成交金額新台幣4008億元。
雖然美股大漲，但美元指數反走弱，亞洲主要貨幣兌美元普遍升值，其中韓元今日也強升收在1214.30韓元兌1美元，新台幣兌美元同樣升勢強勁，更升破至28.5字頭，升幅一度超過2角。
新台幣兌美元今日以28.59元、升值3.5分開出，隨著台股漲幅擴大，加上美元走弱，外資在台股也轉為買超，新台幣升幅亦加大，並升破28.5元價位，一度來到28.424元、大升2.01角，終場收在28.456元兌1美元，較前一交易日仍強升了1.69角。