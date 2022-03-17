中華醫大發起送愛到烏克蘭獲全校教職員響應

烏俄戰爭讓國際社會關注到烏克蘭的孤立無援，為此中華醫事科技大學發起送愛到烏克蘭的捐物資活動，把大學社會責任擴及到國際大愛，將學校研發產品捐出義賣，再將義賣所得購買發熱衣、餅乾、奶粉、尿布等日用品援助烏克蘭，用行動展現愛無國界、人本關懷的精神。此次活動共募得10萬元捐款，由學校員生消費合作社代為購買發熱衣400件、餅乾86箱、衛生棉10箱、紙尿褲20箱，今(17)日整理打包後以快遞寄送外交部，幫助在戰火中流離的烏克蘭難民維持基本生活所需。
這次學校特別提供50組由製藥工程系張文騰教授透過USR計畫，與台南市後壁區仕安社區、六甲區林鳳社區、東山區李子園社區及地方企業合作，以稻米、羅李亮果、咖啡等地方特產萃取研發的美容保養套組，透過學校員生消費合作社發起義賣，獲得員生社理事主席陳惠雪和全體理監事的全力支持。在教職員工熱烈回響下，50組美容保養套組不到3天就被搶購一空，接著教職員工又以接力方式主動認購發熱衣和捐款，響應外交部集資援助烏克蘭難民。
中華醫大校長孫逸民說，中華醫大極推動大學社會責任計畫，幫助偏遠社區振興經濟、積累社區長照公益財源用來購置醫療輔具、補貼醫療接送車資，為人口老化的社區提供實質的幫助，就是大學社會責任的具體實踐。這次把對社區之愛擴及到國際，愛無國界，希望能向烏克蘭民眾送上溫暖和關懷。