中華醫大發起送愛到烏克蘭獲全校教職員響應

烏俄戰爭讓國際社會關注到烏克蘭的孤立無援，為此中華醫事科技大學發起送愛到烏克蘭的捐物資活動，把大學社會責任擴及到國際大愛，將學校研發產品捐出義賣，再將義賣所得購買發熱衣、餅乾、奶粉、尿布等日用品援助烏克蘭，用行動展現愛無國界、人本關懷的精神。此次活動共募得10萬元捐款，由學校員生消費合作社代為購買發熱衣400件、餅乾86箱、衛生棉10箱、紙尿褲20箱，今(17)日整理打包後以快遞寄送外交部，幫助在戰火中流離的烏克蘭難民維持基本生活所需。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華醫大員生社理事們忙著將同仁捐款購買的發熱衣等日常用品裝箱打包（圖／記者張振興攝，2022,03,17）

這次學校特別提供50組由製藥工程系張文騰教授透過USR計畫，與台南市後壁區仕安社區、六甲區林鳳社區、東山區李子園社區及地方企業合作，以稻米、羅李亮果、咖啡等地方特產萃取研發的美容保養套組，透過學校員生消費合作社發起義賣，獲得員生社理事主席陳惠雪和全體理監事的全力支持。在教職員工熱烈回響下，50組美容保養套組不到3天就被搶購一空，接著教職員工又以接力方式主動認購發熱衣和捐款，響應外交部集資援助烏克蘭難民。











中華醫大校長孫逸民說，中華醫大極推動大學社會責任計畫，幫助偏遠社區振興經濟、積累社區長照公益財源用來購置醫療輔具、補貼醫療接送車資，為人口老化的社區提供實質的幫助，就是大學社會責任的具體實踐。這次把對社區之愛擴及到國際，愛無國界，希望能向烏克蘭民眾送上溫暖和關懷。



