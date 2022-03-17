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特企／「媽媽餵」投入早產兒市場　善盡社會責任

▲媽媽餵挺身投入早產兒市場，落實社會關懷善盡企業責任。（圖／品牌提供）
▲媽媽餵挺身投入早產兒市場，落實社會關懷善盡企業責任。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-17 17:00:45

我國每年新生兒人數不斷下探，但早產兒比例不減反增，根據衛福部國民健康署出生通報，2020年早產兒人數高達1萬9千多人，佔比增加至11.58%，而體重小於1500克的巴掌嬰兒更有3400多人。早產兒常有併發症問題，新光吳火獅紀念醫院小兒科主任穆淑琪醫師鼓勵，只要寶寶受到妥善照護，也能和足月寶寶一樣平安健康成長。高雄市早產兒成長關懷協會洪麗婷理事分享，自己女兒為24週早產兒，在醫護人員努力下，寶寶的堅強在地保溫箱住了132天後出院，如今也為頭好壯壯的健康寶寶，鼓勵早產家庭不要放棄任何希望。

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針對早產兒營養照護穆淑琪醫師說明：「早產新生兒餵食首選是自己媽媽的母乳，鼓勵母親持續哺餵母乳，在嬰兒體重成長快速的期間，只要母親持續在嬰兒需要時餵奶，奶水一定夠嬰兒吃。」而醫師也特別提醒寶寶衣著尺寸要合適的重要性，過大的衣著欠缺保暖效果，而過小尺寸的衣服也可能影響寶寶發育。

mamaway媽媽餵發現市面上適合早產兒的衣物不多，因此品牌挺身投入極為小眾的早產兒市場，製作特殊尺寸衣物，提供體型嬌小的寶寶舒適服裝，落實社會關懷善盡企業責任。穆醫師補充說道：「早產新生兒剛出生多數時間都在保溫箱中，此時期不用穿衣物，但出保溫箱後部份早產兒體型還是小於一般嬰兒，往往可能面臨找不到合身衣物給這群易被遺忘的早產小嬰兒。」另外，多胞胎新生兒也通常較為嬌小，也同等適用。

mamaway媽媽餵致力關懷弱勢族群，長期贊助未成年媽媽與協會機構，品牌提及研發早產兒服飾初衷，因多次遇到客人反應：「寶寶早產不在預期中，卻多數只能從國外網站購買，極為不便！」執行長劉桂溱表示：「早產兒產品線不期望獲利，決定平價販售，只希望可以盡自己能力提供支援和幫助。」開發過程經過多次測試，確保品質和版型真正符合早產兒需求，以社會關懷打造永續品牌價值，立下典範，優良形象深植人心。消費者李小姐更回饋，相較國外早產兒服裝，mamaway媽媽餵提供的衣服耐洗度高，材質也不易造成寶寶過敏，確實幫了早產家庭大忙。

高雄市早產兒成長關懷協會陳志誠理事長指出，隨著醫學的進步，孕期週數於32~36週出生早產兒存活高，較沒有嚴重後遺症及長期問題，建議主要照顧者預先學習育兒技巧，為寶寶出院做足功課。mamaway媽媽餵除在早產兒服裝上努力，品牌長期開設的衛教知識課程，也提供輕鬆省力的育兒方案給新手父母，透過品牌專業團隊泌乳照護員一對一輔導，協助母親完成全母乳哺餵心願，也使所有早產兒皆能獲得所需的營養照護。

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