特企／「媽媽餵」投入早產兒市場　善盡社會責任

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mamaway媽媽餵發現市面上適合早產兒的衣物不多，因此品牌挺身投入極為小眾的早產兒市場，製作特殊尺寸衣物，提供體型嬌小的寶寶舒適服裝，落實社會關懷善盡企業責任。穆醫師補充說道：「早產新生兒剛出生多數時間都在保溫箱中，此時期不用穿衣物，但出保溫箱後部份早產兒體型還是小於一般嬰兒，往往可能面臨找不到合身衣物給這群易被遺忘的早產小嬰兒。」另外，多胞胎新生兒也通常較為嬌小，也同等適用。
mamaway媽媽餵致力關懷弱勢族群，長期贊助未成年媽媽與協會機構，品牌提及研發早產兒服飾初衷，因多次遇到客人反應：「寶寶早產不在預期中，卻多數只能從國外網站購買，極為不便！」執行長劉桂溱表示：「早產兒產品線不期望獲利，決定平價販售，只希望可以盡自己能力提供支援和幫助。」開發過程經過多次測試，確保品質和版型真正符合早產兒需求，以社會關懷打造永續品牌價值，立下典範，優良形象深植人心。消費者李小姐更回饋，相較國外早產兒服裝，mamaway媽媽餵提供的衣服耐洗度高，材質也不易造成寶寶過敏，確實幫了早產家庭大忙。
高雄市早產兒成長關懷協會陳志誠理事長指出，隨著醫學的進步，孕期週數於32~36週出生早產兒存活高，較沒有嚴重後遺症及長期問題，建議主要照顧者預先學習育兒技巧，為寶寶出院做足功課。mamaway媽媽餵除在早產兒服裝上努力，品牌長期開設的衛教知識課程，也提供輕鬆省力的育兒方案給新手父母，透過品牌專業團隊泌乳照護員一對一輔導，協助母親完成全母乳哺餵心願，也使所有早產兒皆能獲得所需的營養照護。