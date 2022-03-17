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迎接半導體Ｓ廊帶　史哲：高市府啟動三支箭解決就學需求

▲為迎接半導體Ｓ廊帶，台積電將進駐高雄楠梓設廠，因應就業人口增加將帶動學生就學需求，副市長史哲今天宣布啟動楠梓區文小2新設國小籌辦。（圖／截自史哲臉書）
▲為迎接半導體Ｓ廊帶，台積電將進駐高雄楠梓設廠，因應就業人口增加將帶動學生就學需求，副市長史哲今天宣布啟動楠梓區文小2新設國小籌辦。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-17 18:11:02

台積電將進駐高雄楠梓設廠，為迎接半導體Ｓ廊帶，因應就業人口增加將帶動學生就學需求，高市府今宣布啟動楠梓區文小2新設國小籌辦，副市長史哲表示，高市府年底前公布設計藍圖，2年後招生，為人才培育建構基礎；對於當地教育需求已射出第1箭，接下來第2箭設科學園區實驗中學，第3箭則與高雄大學合作附設中學，解決國中設校問題。

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▲高雄楠梓文小2基地。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄楠梓文小2基地。（圖／截自史哲臉書）
史哲表示，在少子化年代，新設學校是困難且可貴的事情，對此市府相當謹慎重視，10多年來，高市僅在2014年新設河堤國小，其他則是遷校，楠梓區上次增設學校則是1994年的楠陽國小，至今快30年。

史哲指出，回溯高雄縣市合併後，僅於民國103年新設一校（三民區河堤國小），楠梓區最後一所設校則是民國83年的楠陽國小。楠梓近年來是高雄市主要人口移入區，10年來人口增加約1萬7千人，其中又以高雄大學特定區（藍田里、中和里、中興里）佔楠梓區總人口成長數的54%。周邊的援中國小及右昌國小已分別在108年及110學年度開始進入總量管制。

史哲也說，楠梓區近10年增1萬7000多人，台積電6個廠第一期雇用1萬2000多人，相關增加的員工絕對不止，整個半導體S廊帶的外溢效應北到岡山、南到左營。在過度時期，附近援中國小增班或新建校舍要立即進行，校名則啟動遴選機制，設計方案也力拚在今年底完成。

▲史哲表示，在少子化年代，新設學校是困難且可貴的事情。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲表示，在少子化年代，新設學校是困難且可貴的事情。（圖／截自史哲臉書）
史哲強調，科技產業進駐蓄勢待發的能量，市府在教育層面也提出三支箭來因應，首先第一支箭是新設學校，為人才培育建構基礎。第2支箭爭取科學實中設立 ，新竹、台中、台南皆有設立實驗中學，高雄科學園區逐步擴張規模，科學實中是未來發展的一環，也特別感謝立委劉世芳協助向中央極力爭取，期待近期帶來好消息。第3枝箭則與鄰近高雄大學合作，串聯不同階段教育資源，有效提升城市能量指日可待。
 
史哲也表示，過去有許多校舍是在興建後，再加上冷氣、太陽能板、風雨操場等設施，面對新設校園的籌辦，市府團隊將會把節能、光電、冷氣等裝置進行整合性考量，並結合社區環境的綜合使用，跳脫過去傳統學校建設的思維，期望共同形塑校園的新典範，未來30年大家都能以這所學校為榮。
 

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