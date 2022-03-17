台北市長輩注意！　老人健檢４月１１日開辦

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特殊族群長者提前至111年4月11日（星期一）早上7點至4月15日（星期五）晚上7點開放網路取號服務（非屬特殊族群之長者，此階段則無法進行取號)，特殊族群長者為臺北市政府列冊關懷之長者，包含65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民，凡持有中華民國身分證、設籍臺北市並符合前述資格之長者，皆可於臺北市政府衛生局網路取號系統取號(網址為：https://aged.health.gov.tw）。若無網路資源，亦可撥打臺北市政府衛生局老人健檢免費諮詢專線0800-031-889{服務時段111年4月11日（星期一）至4月15日（星期五），每日早上7點至晚上7點}，將有專責客服人員提供諮詢服務及協助網路系統取號。
111年4月20日起開放一般長者取號及現場登記
臺北市政府衛生局黃世傑局長提醒，自111年4月20日（星期三）早上7點起開放一般65歲以上設籍於臺北市之長者網路取號及部分院所現場登記服務。網路開放時段為111年4月20日（星期三）早上7點起至111年4月26日（星期二）晚上7點止（或特約醫事機構額滿為止）。另外特別提醒，今年僅博仁綜合醫院、臺北市立聯合醫院中興院區、西園醫院、仁濟醫院、景美醫院、三軍總醫院、康寧醫院、新光吳火獅紀念醫院、天行健診所及常哲診所等10家院所開放現場登記，現場登記時段為111年4月20日（星期三）早上7點開始至額滿為止。市民需依規定取得特約醫事機構登記資格之號碼牌，並遵守醫事機構登記之規定預約健康檢查日期，若未符受檢資格或未依照醫事機構規定辦理登記，特約醫事機構有權利保留或取消長者之登記資格。
老人健康檢查A、B方案每年輪流做
今年提供A、B兩套老人健康檢查方案，供長者擇一受檢。兩套方案共同檢查項目包含健康史、身體評估、尿液常規檢查、血液常規檢查、生化檢查（包含白蛋白、球蛋白、尿酸、尿素氮）、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果之保健諮詢及異常轉介服務，而A套加上甲狀腺刺激素免疫分析、心電圖檢查、α-胎兒蛋白檢查、胸腔X光檢查，B套檢查則加上腹部超音波檢查項目。檢查共分為A、B二套方案，長者可任選一套，A套每年皆可選，B套需相隔一年，故110年已做B套者，今年（111年）只能做A套。若長者今年尚未施做成人預防保健服務，亦可和臺北市老人健檢一併施做。
善用免費健檢資源，定期受檢健康再加值！
目前衛生福利部國民健康署亦補助65歲以上長者每年1次成人預防保健服務，項目涵蓋身體檢查、憂鬱症檢測、生化檢查及健康諮詢等多項檢查，歡迎長者多加利用。因應嚴重特殊傳染性肺炎，臺北市政府衛生局依據「因應新冠肺炎(COVID-19)疫情防疫規範」進行防疫措施，進入醫院一律量體溫及戴口罩，保持社交距離1公尺以上，落實手部消毒及實名制。若要瞭解各特約醫事機構登記預約情形，可洽詢臺北市老人健檢免費諮詢專線（電話：0800-031-889）、臺北市十二區健康服務中心、各特約醫事機構、臺北市衛生局（電話：1999轉1801~1808），或上網參閱臺北市政府衛生局網站https://health.gov.taipei/主題專區/成人保健/老人健檢資訊公告（網址：https://reurl.cc/ZQjgjA）或各特約醫事機構網站，查詢各項老人健康檢查資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53100
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