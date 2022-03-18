今日最聚焦／台積電求才跨政治經濟領域　專家分析兩原因

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鍾文雄進一步說明，「假設有一家晶圓代工廠到國外擴廠，那等於所有的供應商和協力廠商也會一起帶過去」，以台積電來說，到美國設廠至少會帶20家的協力廠商，包含封裝、測試，在國際輸出上即為看好，台積電於日本熊本設廠，日方甚至願意負擔一半的興建費用，那麼包含台美、中國、歐盟跟東南亞國協之間的政治跟經濟的情勢，就格外受到關注。
在哪個國家、哪個地點設廠？都需要對人才供需還有經濟情勢綜合判斷，「也因此他們必須成立具有政治經濟專業的單位，招聘更多的這方面的人才做研究」鍾文雄指出，其實不只是政治經濟專業人才需求增加，今（2022）年的高科技產業、電子資訊跟半導體缺工人數即將達到20萬人，在理工背景人才供不應求的狀況下，文科生也成為產業挖角的目標。
根據調查發現，46%的企業曾經聘任文法商的學生，從事包含技術員、操作員，還有基礎工程師等職務，且在10分滿意度量表統計上能到達6.1分，鍾文雄說明，企業端認為文科生在技術領域中基礎不夠紮實，但在溝通、協調、語文能力和跨團隊協作上能力相當好，因此能遞補較低技術的理工職缺上的不足。
不過鍾文雄提醒，理工科大學畢業生的起薪可以有3.2萬元，但文法商大約是2.9萬到3萬之間，文法商的學生預計要花三年的時間，才可以和文法商的學生並駕齊驅，在技術能力上，大概要花2.5年的時間才可以跟得上理工科。