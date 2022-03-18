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今日最聚焦／台積電求才跨政治經濟領域　專家分析兩原因

▲全球晶片短缺使台灣半導體代工產業昌旺，許多知名大廠也極力擴廠、增聘人力，而晶圓代工龍頭台積電更首度對外招募具備政經資料分析的人才。（圖／NOWnews資料照)
▲全球晶片短缺使台灣半導體代工產業昌旺，許多知名大廠也極力擴廠、增聘人力，而晶圓代工龍頭台積電更首度對外招募具備政經資料分析的人才。（圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-18 10:00:00

全球晶片短缺使台灣半導體代工產業昌旺，許多知名大廠也極力擴廠、增聘人力，而晶圓代工龍頭台積電更首度對外招募具備政經資料分析的人才，需擁有政治經濟學或國際關係博士學位，引發各界討論，104人力銀行人資長暨資深副總鍾文雄接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，在疫情的影響與全球化的佈局下，政治的穩定度與經濟情勢就會是台積電等國際晶圓代工設廠主要的考量目標之一。

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台灣的高科技產業包含半導體，過去相當著重智慧財產權與專利權等法律人才培養，不過在全球化的佈局下，對國際政治和經濟情勢就必須做更多的研究。鍾文雄指出，以半導體產業來說，在美國、日本或是歐盟，甚至在東南亞的擴廠上看起來是雙邊利多的。

鍾文雄進一步說明，「假設有一家晶圓代工廠到國外擴廠，那等於所有的供應商和協力廠商也會一起帶過去」，以台積電來說，到美國設廠至少會帶20家的協力廠商，包含封裝、測試，在國際輸出上即為看好，台積電於日本熊本設廠，日方甚至願意負擔一半的興建費用，那麼包含台美、中國、歐盟跟東南亞國協之間的政治跟經濟的情勢，就格外受到關注。

在哪個國家、哪個地點設廠？都需要對人才供需還有經濟情勢綜合判斷，「也因此他們必須成立具有政治經濟專業的單位，招聘更多的這方面的人才做研究」鍾文雄指出，其實不只是政治經濟專業人才需求增加，今（2022）年的高科技產業、電子資訊跟半導體缺工人數即將達到20萬人，在理工背景人才供不應求的狀況下，文科生也成為產業挖角的目標。

根據調查發現，46%的企業曾經聘任文法商的學生，從事包含技術員、操作員，還有基礎工程師等職務，且在10分滿意度量表統計上能到達6.1分，鍾文雄說明，企業端認為文科生在技術領域中基礎不夠紮實，但在溝通、協調、語文能力和跨團隊協作上能力相當好，因此能遞補較低技術的理工職缺上的不足。

不過鍾文雄提醒，理工科大學畢業生的起薪可以有3.2萬元，但文法商大約是2.9萬到3萬之間，文法商的學生預計要花三年的時間，才可以和文法商的學生並駕齊驅，在技術能力上，大概要花2.5年的時間才可以跟得上理工科。
 


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