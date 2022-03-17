要俄羅斯滾蛋！波蘭籲將俄踢出兩大機構 欲取代加入G20
隨著俄烏戰火延燒，俄羅斯接連受到國際社會撻伐，不僅受到經濟、影視娛樂、科技巨擘、體壇等各界攜手制裁，就連許多國際組織也接連表達立場討論將俄踢出組織。日前波蘭發展與技術部部長諾瓦克（Piotr Nowak）就表示，考慮到俄羅斯近期動態與波蘭經濟發展，波蘭應取代俄羅斯成為二十國集團（G20）的一員。
根據波蘭媒體《The First News》報導，波蘭發展和技術部部長諾瓦克（Piotr Nowak）與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會晤時表示，波蘭應該取代俄羅斯，成為G20的成員。諾瓦克表示，俄羅斯入侵烏克蘭，違反了國際合作原則，因此該把俄羅斯排除在確保國際經濟和金融穩定的組織之外。
此外，他也呼籲該把俄羅斯從G20設立的金融穩定委員會（Financial Stability Board）中除名，他認為在這兩個機構中，俄羅斯都沒有立足之地。
根據世界銀行數據顯示，波蘭如今是全球第21大經濟體。諾瓦克表示，根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，過去30年來，波蘭國內生產總值（GDP）的年均增速為4%，是全球經濟增長第二快的國家，當然應該在G20中佔有一席之地。
不過目前俄羅斯已經主動或被迫退出部分國際系統，包含歐洲最主要的人權組織「歐洲理事會」和國際支付系統SWIFT，也被歐盟與美國取消了最惠國貿易許可權，但目前仍是國際貨幣基金組織、世界銀行等機構成員。
G20輪值主席國印尼為此則表示，印尼認為每個國家都有權對包含烏克蘭局勢在內，各種問題表達其關切，然而G20是一個多邊經濟合作機制機構，印尼將專注於履行G20領導人於羅馬宣言規定的義務以及自身優先事項，並不打算將烏克蘭危機納入當前的議程。