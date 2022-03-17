最懂台南的最美花園書店「敝墟」展現多元生活樣貌　

台南近期最新的話題就是新開幕位於水交社園區的敝墟書店，以藝文書香結合場域、擁有最美花園書店之稱的敝墟書店，今 (17) 日邀請台南知名生活實踐家謝小五擔任首期榮譽店長。

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▲台南知名生活實踐家謝小五(右二)擔任敝墟書店首期榮譽店長圖／記者林怡孜攝，2022,03,17）

謝小五表示，會有敝墟書店的發想其實是因為疫情，他思考在疫情當中人們可以做的事情，透過書籍及音樂讓心靈得到平靜，也沉澱了自己，讓閱讀成為生活中的「必需」，於是他想到水交社的將軍眷舍可以改造為書店。敝是自己的謙稱，墟則源自台南舊市集牛墟、也有場域之意，書店取名「敝墟」也有著希望從自身推及到全國，成為家喻戶曉書店的期許。謝小五表示店內選書方向 70% 以說台南為主，不管是食物、藝文、建築、文化、廟宇、習俗等，只要走進書店都能得到您想要的答案，他期盼大家來敝墟書店都能帶走一本自己喜愛的書，更加認識台南。

今年書店將從 4 月到 7 月引進多元樣態的活動，集結文化、藝術、建築、手作等多種類型，傳達生活提案的無限可能。 4 月主題講座邀請以性別與女性意識為主軸的女性媒體社群－女人迷執行長張瑋軒，分享他在生活中的溫柔感知，對於愛的本質及生活價值追求。 5 月邀請日本東京大學建築博士謝宗哲老師擔任主講人，以在地建築結合閱讀文化，分享其創作中對生活的感知；謝宗哲從事美學研究與空間創作，同時翻譯大量日本建築相關著作，對於水交社瞭若指掌。

7 月則邀請到店內小藝廊空間的策展藝術家 ericoco ，分享首檔開幕展「小虎的 100 種模樣」創作過程，並帶來作品及周邊商品 。店內也將隨檔期活動進行主題選書陳列，讓民眾在參與同時也可同步掌握閱覽相關主題的書籍資訊，邀請大家更認識敝墟，貼近閱讀文化，一同提升生活美學。

▲敝墟書店前身為水交社眷村將軍眷舍，保留原有樣貌，沉穩優雅（圖／記者林怡孜攝，2022,03,17）