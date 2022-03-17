最懂台南的最美花園書店「敝墟」展現多元生活樣貌　

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謝小五表示，會有敝墟書店的發想其實是因為疫情，他思考在疫情當中人們可以做的事情，透過書籍及音樂讓心靈得到平靜，也沉澱了自己，讓閱讀成為生活中的「必需」，於是他想到水交社的將軍眷舍可以改造為書店。敝是自己的謙稱，墟則源自台南舊市集牛墟、也有場域之意，書店取名「敝墟」也有著希望從自身推及到全國，成為家喻戶曉書店的期許。謝小五表示店內選書方向70%以說台南為主，不管是食物、藝文、建築、文化、廟宇、習俗等，只要走進書店都能得到您想要的答案，他期盼大家來敝墟書店都能帶走一本自己喜愛的書，更加認識台南。
今年書店將從4月到7月引進多元樣態的活動，集結文化、藝術、建築、手作等多種類型，傳達生活提案的無限可能。4月主題講座邀請以性別與女性意識為主軸的女性媒體社群－女人迷執行長張瑋軒，分享他在生活中的溫柔感知，對於愛的本質及生活價值追求。5月邀請日本東京大學建築博士謝宗哲老師擔任主講人，以在地建築結合閱讀文化，分享其創作中對生活的感知；謝宗哲從事美學研究與空間創作，同時翻譯大量日本建築相關著作，對於水交社瞭若指掌。 7月則邀請到店內小藝廊空間的策展藝術家ericoco，分享首檔開幕展「小虎的100種模樣」創作過程，並帶來作品及周邊商品。店內也將隨檔期活動進行主題選書陳列，讓民眾在參與同時也可同步掌握閱覽相關主題的書籍資訊，邀請大家更認識敝墟，貼近閱讀文化，一同提升生活美學。
近期敝墟書店展出蕭壠兒童圖書館的館藏立體書，首檔展示「恐龍、哈利波特、Red Dot（紅點設計）、達文西」4大主題繪製生動的立體書，適合所有年齡層的讀者，邀請大家一同來體驗立體書的魅力！