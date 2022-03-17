永和逆子弒父分屍成「人彘」！塞行李箱棄屍 今日遭起訴
去年12月8日，有民眾在永和區保平路旁的瓦磘溝大排水溝發現一具「無頭屍」，屍體雙臂、雙腿，還有頭顱部分都有遭「利刃切割」的痕跡，宛如人彘，案情震驚社會。警方之後循線查出殺人分屍的是54歲符姓男子，而死者正是符男的父親。新北地檢署今（17）日依殺害直系血親尊親屬罪嫌，正式起訴符男。
回顧本案，由於屍體的切割傷口整齊，警方很快就推斷這是一起兇殺案。調閱大排水溝沿路監視器後，發現符男出門時還帶著登機箱，返家後箱子便消失在鏡頭前，因此認定符男涉有重嫌。
符男被逮後坦承弒父，供稱自己於11月28日用枕頭將睡夢中的父親悶死，之後藏屍在自家頂樓鐵皮屋的收納箱中，9天後因為散發屍臭，於是用利刃將其肢解，最後再以行李箱進行棄屍。
據了解，符男供稱因覺得父親「照顧需求過高」，所以才會痛下殺手。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110