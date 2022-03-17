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永和逆子弒父分屍成「人彘」！塞行李箱棄屍　今日遭起訴

▲永和符姓男子先用枕頭將父親悶死，藏屍在頂樓，9天後受不了屍臭將其分屍，塞進行李箱丟棄。今日遭到檢方正式起訴。（圖／翻攝畫面）
▲永和符姓男子先用枕頭將父親悶死，藏屍在頂樓，9天後受不了屍臭將其分屍，塞進行李箱丟棄。今日遭到檢方正式起訴。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 18:11:492022-03-17 18:16:30

去年12月8日，有民眾在永和區保平路旁的瓦磘溝大排水溝發現一具「無頭屍」，屍體雙臂、雙腿，還有頭顱部分都有遭「利刃切割」的痕跡，宛如人彘，案情震驚社會。警方之後循線查出殺人分屍的是54歲符姓男子，而死者正是符男的父親。新北地檢署今（17）日依殺害直系血親尊親屬罪嫌，正式起訴符男。

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回顧本案，由於屍體的切割傷口整齊，警方很快就推斷這是一起兇殺案。調閱大排水溝沿路監視器後，發現符男出門時還帶著登機箱，返家後箱子便消失在鏡頭前，因此認定符男涉有重嫌。

符男被逮後坦承弒父，供稱自己於11月28日用枕頭將睡夢中的父親悶死，之後藏屍在自家頂樓鐵皮屋的收納箱中，9天後因為散發屍臭，於是用利刃將其肢解，最後再以行李箱進行棄屍。

據了解，符男供稱因覺得父親「照顧需求過高」，所以才會痛下殺手。（編輯：倪浩軒）

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