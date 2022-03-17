缺電商機　企業搶進2000億儲能市場

全台三○三大停電之後，以電力為核心的能源議題，成為今（2022）年台灣產業最關注的焦點之一。其實，政府在宣示推動非核家園，以及經公投確認不重啟核四之後，至少有兩個方向已經非常清楚：第一，發展綠能勢在必行；第二，分散式電網將成為趨勢。而要達成這兩項目標，儲能正是最關鍵的配套設施。一來儲能可以解決綠能發電週期不穩定的先天限制，二來藉由各種儲能形式，未來可以透過更多元的電力交易平台機制，真正做到「藏電於民」。
根據《財訊》指出，過去幾年，台灣綠能也取得不錯的進展，但相較之下，儲能建置的速度卻還必需加把勁。根據台泥董事長張安平推估，綠能發電需同時搭配20%的儲能，否則供需的穩定性將難以平衡。回頭檢視，政府計畫建置的再生能源裝置容量，在2025年時將達到28GW（10億瓦），而儲能裝置容量的目標卻只有1 GW，占比連1%都不到。
這個巨大的缺口其實也預告著龐大的商機，況且，在俄烏戰爭的衝擊下，全球將加速綠能的發展進程，台灣儲能業者不僅能吃得下國內市場，未來還可以放眼國際市場，成為一樁長期的好生意。
現在儲能市場有多熱？從台電陸續開了超過二百場說明會，幾乎是場場爆滿，民間企業的積極程度超乎預期，從申請量來看，甚至比台電自建機組的速度更快，未來就是藏電於民。
而讓民間的電力能順利與台電接軌，則是要透過電力交易平台，而隨著電力交易平台於去年十一月十五日正式上線，更獲得產業高度關注，申請參與廠商超過二十家，合格者累計達十二家。過去大家對於這塊市場都不了解，現在遊戲規則出來了，大家都一窩蜂地投入！
新能源專業研究機構InfoLink預估，台灣儲能市場經濟規模今年為88億元，於2030年將累積超過2000億元，呈現倍數式的增長。若放眼全球，儲能需求更是遍地開花，預估2030年的裝置量將是2022年的10倍。台灣業者也積極迎向這一波儲能商機，龍頭業者台泥、台達電，除了加入台灣的電力交易平台，也早就開始打世界杯。