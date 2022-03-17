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央行勇敢升息1碼箭指通膨！楊金龍：預期心理須壓制下來

▲中央銀行今（17）日召開今（2022）年首場理監事會，出乎市場意料之外升息1碼，總裁楊金龍在會後說明升息原因。（圖／資料照，擷取自央行直播）
▲中央銀行今（17）日召開今（2022）年首場理監事會，出乎市場意料之外升息1碼，總裁楊金龍在會後說明升息原因。（圖／資料照，擷取自央行直播）

記者顏真真/台北報導

2022-03-17 18:46:18

中央銀行出乎市場意料之外跟進美國升息1碼，央行總裁楊金龍今（17）日在理監事會後記者會上坦言，這決定不困難、也不痛苦，而如同媒體所言很勇敢，升息主要箭頭指向通膨，「通膨預期心理必須壓制下來」，尤其國際機構紛紛上修各國物價上漲率預測值，當然，政府從供給面處理會更好。不過，他也強調，台灣通膨還算可控的，所以必須提前提制預期心理，「穩定物價對國家中長期經濟發展是有利的」。至於央行是一致性升息嗎？他說「也不是這麼說」，新資訊會慢慢進來，尤其原油價格上漲，俄烏衝突是否持續，這都非常不確定性。

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由於市場原先預期央行可能6月才升息，若跟進美國升息，可能也只是升半碼，沒想到央行一口氣升了1碼。對於這樣的決定央行全部理事都贊成嗎？楊金龍說，事實上有部分原先提升半碼，有少數提不該升息，最後經討論後大部分理事也都可接受升息1碼。被問到升息1碼是不是困難的決定？楊金龍強調，這是經濄各方面評估後做這樣的決定，而且央行升息的3個條件都在那邊，若3條件都符合，你會覺得這決定困難嗎？如果3個條件不符合升息1碼，這就困難了，誠如媒體所說很勇敢。

楊金龍進一步表示，央行升息3條件都已符合，台灣這3年經濟成長率都很好，通膨持續高漲，跟以前「低而穩定」不同，這次受供給因素影響較大，國內消費者物價指數（CPI）非增率自去年8月起，已連續數月超過2%，當前通膨率居高，全球供應鏈瓶頸持續，原油、穀物及基本金屬等國際商品價格攀高，使國內生產者物價指數（PPI）持續高漲，加以天候因素致蔬果價格上漲，增添通膨壓力，外食價格反映投入成本調高，汽車、家電等耐久性消費品價格調漲，面對輸入性通膨壓力，央行也上修今年CPI及核心CPI年增率至2.37%、1.93%。

至於央行這次是一致性升息？還是像美國一樣啟動升息循環今年還會升息6次？楊金龍強調，美國有美國的作法，台灣有台灣的作法，若央行升息3條件都達到，先把前2年所調降的1碼先恢復回來，尤其紓困也已2年多，經濟成長連3年都表現很好，國內金融市場也算平穩，各國也紛紛升息。不過，他也說，即便做了升息決定，俄烏戰爭對全球的影響，國際機構都下修各國經濟成長率，相關影響還未非常準確，還要持續評估，「我們也是會審慎持續注意這些新資訊再做進一步研判。

由於美國5月可能再升息，媒體也追問台灣可能再升息嗎？他僅說「我們是朝緊縮方向走」，若俄烏戰爭持續，油價從平均108美元漲到200美元，以全球對能源依賴度及供需情況來看，通膨會再往上，當能源、大宗物資及金屬價格供給面導致物價上漲，「用供給面手段來處理比較好，什麼叫供給面手段，例如政府所做的像是調降貨物稅、關稅及營業稅及油價、電價穩定機制等。

不過，楊金龍也提到，美國的情況跟台灣不同，美國是一個封閉性大經濟體，台灣則是開放式小經濟體，封閉性經濟體用利率大致上可控制經濟，但台灣經濟體小而開放，不只有利率，還要看匯率，新台幣兌美元從2019年就開始升值，從30多元升到27.6元之多，升值對原物料進口有幫助，尤其新台幣升幅相較其他國家如新加坡、韓國及歐元區大，那時大家還說新台幣是亞洲最強貨幣 ，雖然現在稍微有些修正，只是他仍認為「如果物價上漲屬供給面因素，用供給面手機會比較有效」。

他進一步表示，利率是需求面手段，所以對供給面造成的物價上漲就比較沒有效果，除非像美國通膨高漲有部分是因解封後需求大增，財政政策又非常寬鬆，加上供給面遇瓶頸，導致物價上漲那麼大，可說是普遍上漲，台灣就不太一樣，需求面不是非常強，消費成長比去年好主要是基期低，去年為負，今年就轉正，加上紓困振興方案有效，大家願意出去消費，若單純需求面導致物價上漲，用貨幣政策解決就較簡單，供給面因素用提高利率較不妥當。

楊金龍最後也強調，央行升息主要箭頭指向通膨，「預期心理必須壓制下來」，雖然台灣通膨還算可控的，但要提前抑制通膨預期心理，「穩定物價對國家中長期經濟發展是有利的。  

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