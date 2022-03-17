陳亞蘭街頭送百份物資　老人見「嘉慶君」本尊樂翻

陳亞蘭日前在《嘉慶君遊臺灣》慶功記者會上，發下豪語若收視破2就要到街頭傳愛，她認為，人人都要心存忠孝節義，做善事更不能等到收視破2才行動，她昨（16日）應優質生命協會之邀，與同劇演員紀麗如發送上百份物資給予需要幫助的長輩們，長輩們看到「嘉慶君」本尊現身開心不已。其實陳亞蘭投入公益不遺餘力，往年都會舉辦餐會，邀請弱勢族群用餐，並義演歌仔戲橋段，盼一年365天當中，能有一天溫暖開心。
《嘉慶君遊臺灣》最新「搶救阿娘」劇情，陳亞蘭一句：「我是害死我阿娘的兇手。」牽動全台觀眾的心，促使收視率節節高升，陳亞蘭近日苦思回饋觀眾福利，祭出若4歲以上收視率全體平均破2，她就要與該劇女主角之一的陳怡真合體現身，跳帥氣的情人舞，沒有舞蹈底子的她，日前練兩個八拍就已汗流浹背，直喊：「比拍歌仔戲還難！」打算準備請舞蹈老師一對一指導，喊話觀眾：「最好明天收視率就破2，全台最帥氣的歌仔戲天王小生就會現身。」
此外，全台觀眾對於劇中的歷史與文化反應熱烈，陳亞蘭力求讓歌仔戲與時俱進，她指出，該劇邀請故宮前院長馮明珠擔任文化藝術顧問，豐富了《嘉慶君遊臺灣》的藝術底蘊。巧的是，馮前院長同時也是她就讀師大GF-EMBA精品鑑賞的老師，「我時時與老師請益，老師也帶著我一一解說清朝文物的相關背景，劇中我兩個阿娘（指葉麗娜、廖麗君）的服裝設計，就是我從清朝鼻煙壺設計中得到的靈感。」台視六十周年歌仔戲大戲《嘉慶君遊臺灣》每周一至周五晚間八點播出。