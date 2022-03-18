「國民妹妹」兩個第一次　給了男星和心靈Spa老師

「國民妹妹」周西西年後錄音、廣告、直播、戲劇工作持續，今年受到電影杜榮峰導演的青睞，雖然沒能趕上三月上映的電影《青春換日線》演出，但受杜導安排邀請，和電影一起跑校園宣傳，第一次的校園表演就獻給了這部電影，也很高興和男主角初孟軒及其他演員相見歡，因為之前就看過初孟軒演的《天橋上的魔術師》，所以第一次見到他很高興又興奮，希望未來能有機會和他一起演戲。西西說：「我覺得每一次上台的機會都是最好的學習機會，很喜歡帶給同學們開心的氣氛！」
因為工作壓力的關係，周西西身心方面有些受影響，除了每天皮膚的整體保養護膚外，最近也第一次體驗結合心靈放鬆的按摩合作。老師會將玻器放置在頭部上，利用震動的頻率將身體放鬆：「學會調節自己身體的節奏練習，不要想太多，我覺得這是現代人很需要練習的一個課題 。」稱做完全身舒暢，放鬆不少，真的是一項很棒的特殊療法。
周西西和其他人不一樣，她在演藝工作之餘，很喜歡戶外活動，特別是挑戰登高山，過去曾挑戰過雪祭，登上玉山、嘉明湖，今年的生日更是攀登雪山上慶生，完成她的生日願望。下次想再挑戰其他高山，趁年輕留下美好的回憶。
此外，周西西為了把各種表演做到最好，平時除了持續的錄製單曲、練唱及其他演藝工作，有空也會去錄音室練習，並學習剪接自己的作品上傳到網路上。今年除了單曲外，她也會接演電影、電視劇、上節目、頻道直播、音樂創作，持續做好各項工作。（編輯：楊穎軒）