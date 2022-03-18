COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

女星演童養媳侍奉婆婆、小姑　老公不爽就開罵

▲邱琦雯（右）在《美麗人生》演出童養媳。（圖／台視提供）
▲邱琦雯（右）在《美麗人生》演出童養媳。（圖／台視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-18 01:00:00

台視60週年台慶大戲《美麗人生》中的邱琦雯從小做童養媳，和王振復所飾演的楊慶樑，生了好幾個小孩，不僅要照顧孩子、還要侍奉婆婆張瓊姿和小姑游詩璟，對老公更是唯命是從，但通常只要稍為讓老公不開心，就是挨一頓罵，邱琦雯經常楚楚可憐的模樣，讓人看得很心疼。家中更是三天一小吵、五天一大吵，王振復形容，他們一家人每天情緒起伏，堪比股市行情，震盪起伏，演起來十分過癮：「很燒腦，因為一句話情緒就要起來，要吵、要罵！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王振復（左）和邱琦雯飾演夫妻檔。（圖／台視提供）
▲王振復（左）和邱琦雯飾演夫妻檔。（圖／台視提供）
而邱琦雯初次接演童養媳角色，她透露拿到劇本時，就跟家人討論童養媳，驚訝要煮飯給全家吃、顧店、養家、帶小孩，老公要做什麼都要讓著他，不過在經過一番了解之後，邱琦雯發現自己阿嬤雖然不是童養媳，但在那個年代社會確實存在著女性社會地位低落狀況，她坦言為了揣摩劇中角色確實花了不少時間：「一開始吃本的時候，的確吃不太進去，覺得那好像應該是古代才會發生的，也是因為接了《美麗人生》這個角色，才對童養媳有這麼多的了解。」

▲邱琦雯和王振復戲外互動有趣，兩人一起對鏡頭比愛心。（圖／台視提供）
▲邱琦雯和王振復戲外互動有趣，兩人一起對鏡頭比愛心。（圖／台視提供）
劇中家庭氣氛緊張但戲外互動逗趣，日前接受「Oh!叭頻道」的「默契考驗」挑戰，王振復為了詮釋劇中大男人性格，特意坐的又直又挺，並擺出搞笑的表情盯著鏡頭，笑說：「這樣我才會有自信。」逗趣的模樣讓邱琦雯忍不住笑彎了腰。後來攝影師要求兩人坐的靠進一些，邱琦雯也搞笑反擊，故意緩緩往王振復身上靠，讓王振復害羞大喊：「太近了啦！」

▲邱琦雯和王振復接受默契考驗。（圖／台視提供）
▲邱琦雯和王振復接受默契考驗。（圖／台視提供）
▲邱琦雯搞笑接近王振復。（圖／台視提供）
▲邱琦雯搞笑接近王振復。（圖／台視提供）
台視60週年台慶大戲《美麗人生》即將在4月份隆重推出，為了提供高品質戲劇作品，給觀眾朋友最佳收視體驗，台視戲劇均有充分的製作時程，《美麗人生》歷經兩年籌備，事先經過田野調查及撰寫劇本，在開拍之後也備足充分集數再上檔，以維持戲劇品質及劇組正常運作，精彩好戲敬請觀眾朋友期待。（編輯：楊穎軒）

學生暴動！「美胸戰神」受聘大學講師　網友：好想重讀

徐若瑄大露人間胸器　突喊「沒有什麼是過不去的」

秀智換臉了！同步《2521》金泰梨or持修「真的分不清楚」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
79.7%20.3%
2022-03-14-2022-03-22
屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀