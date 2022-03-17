被蟲蟲叮咬要小心　嚴重恐誘發過敏反應

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事實上，像是常見的跳蚤就多寄生於貓狗及老鼠身上，跳躍的高度可達數十公分，包括小腿、腳踝等部位都可能是被叮咬範圍，因此曬衣服地點最好避開貓狗跳蚤寄居的場所，避免跳蚤跳到衣被的風險。林仲醫師指出，寄生在鴿子以及各種野鳥身上的禽蟎，多在晚上才出來活動，因此常使患者一覺醒來，身上就多了好幾個包。
戶外活動懷疑被恙蟲叮咬 應及早就醫治療
至於隱翅蟲雖本身不會傷人，但不小心到壓到蟲體或接觸到打死的蟲屍時，就會引起隱翅蟲皮膚炎，導致皮膚刺痛、紅腫、紅斑等症狀。林仲醫師說明，台灣常見俗稱小黑蚊的台灣鋏蠓，常把人叮的又紅又腫且奇癢難耐，因此在從事戶外活動時一定要做好防護，除了小黑蚊，尤其若是懷疑被恙蟲叮咬時也要及早就醫治療，避免引起全身性的恙蟲病。
水域旁被叮得全身紅腫 恐是「蚋」惹禍
不過許多人在水域旁活動時被叮得全身紅腫，都以為是小黑蚊惹禍，其實是另外一種叫做「蚋」的昆蟲叮咬所致。臺中榮總皮膚科陳怡如主任強調，通常蚊蟲叮咬皮膚炎大多會自行消退，除了使用一些止癢的藥膏後仍未改善，則應盡快就醫；症狀嚴重者，醫師會加上口服類固醇藥物來治療，若反覆出現也要了解並改善居家環境，才能避免蟲蟲危機再發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53095
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