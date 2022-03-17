新北全國首創智能管理火災鑑識中心 有效率提高鑑定能力
新北市打造全國唯一導入智能管理、可遠端監測儀器及環境狀態的火災鑑識中心，今（17）日舉行落成典禮；新北市長侯友宜強調，火災鑑識中心融合調查跟鑑識，將科技快速的運用於火災現場，能更有效率提高鑑定能力，找到明確的真相。
侯友宜表示，火災鑑識中心引進最新的科學鑑識器材，包括電子顯微鏡、氣相質譜分析儀、解熱儀等，可快速提供大數據的分析，精進新北市在火災現場的鑑識能力，以科技化保障人民生命財產安全；而火災鑑識人員須在髒亂、燬壞的火場找尋蛛絲馬跡，與刑事鑑識領域雖略有差異，但都是為保障人權、追溯真相而努力。
新北市政府消防局說，新北市率先全國於109年9月18日改制成立火災鑑識中心，占地180坪且購置精密儀器及設備，透過科技系統輔助，建立火災調查系統的資料庫；同時與學界翹楚合作，整合鑑識及火害程度等大數據析的分析，找出火災態樣及潛勢危害地區，將成果反饋至防火政策上。
消防局指出，火災鑑識中心歷經五股爆炸案、八仙塵爆、三重六張街縱火、新莊部北醫院等重大火災案件，均能迅速還原起火處所及災因，釐清肇事責任歸屬，作為司法審判的重要立論；未來也會持續強化勘察及鑑驗技術，為市民提供更高品質的服務。
此外，因火災鑑識中心共有6位女性同仁，她們具備細膩蒐證調查及敏銳分析的能力，所以有「神探犀妞」公仔的發想；「神探犀妞」公仔身著沉穩的深藍色鑑識服裝、勘察鞋及工具包，手持放大鏡，如同名偵探「福爾摩斯」的專業形象，同時也融入女力意象。