私密照流出後首露面！謝忻嘆：回不來了　揭男友爆氣主因

女星謝忻為文字書拍攝性感寫真，卻遭有心人外流，2,000多張未修片原圖在網路上瘋傳，事發後她趕緊報警抓兇手，今（17）日首度露面和造型師李佑群一起響應衣物環保活動，坦言心情慢慢平復中，男友對此事也很生氣，「他氣的是被流出來，不是我穿成這樣」、「其實我覺得難過的是，我覺得很難看！」惋惜拍攝前應該再鍛鍊一下身材。





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▲謝忻經歷此事後，身形略為削瘦許多。（圖／記者江芷稜攝）

▲謝忻（左六）接受李佑群老師（左五）邀請，一起參與衣物環保活動。（圖／記者江芷稜攝）

外流案仍在偵辦中，不除排駭客雲端盜圖或是有內鬼的可能性。面臨突發事件，謝忻說，男友安慰自己不要害怕，「畢竟我是當事人，我一開始會很恐慌，他給予很多的安慰」，她感嘆：「流出去的照片就是回不來，不可能把它收回來，也無法阻止大家不要看，我也在調適自己的心情，接受這個難過的事實」，現在對拍照會有恐懼感。





她還原拍攝當天現況，有專業造型、髮型師在，才想嘗試多種不同造型，強調真的有貼胸貼「沒有露點」，保護措施都做得很好，基於相信專業，沒有要求清場，也沒有到全裸狀態，但已經人生中最大尺度，「如果讓大家看起來不舒服，那應該就是不好看，真的很對不起，我從頭到尾都沒有要出寫真書，我也不適合出寫真書」。





▲謝忻表示出版的是文字書，並非寫真集。（圖／翻攝謝忻FB）

▲謝忻透露男友一直安慰自己，給予很多鼓勵。（圖／翻攝謝忻FB）

網友對此事議論紛紛，也有人懷疑是行銷手法，謝忻表示出道多年了，避免不了被酸民評論，沒辦法去控制別人在鍵盤上敲敲打打，可是能選擇不要活在別人的敲敲打打裡面，「我盡量就是讓自己Life goes on！就是往前走」，經歷此風坡後，易胖體質的她，很努力在運動，身形也顯得削瘦許多。



