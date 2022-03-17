公益NFT邀拍性感照1張1千   網紅T妹怒被羞辱：乞丐價碼

辣媽網紅T妹擔任性感寫真模特兒竄紅，最近被AV男優經紀人Jacky邀請拍攝大尺度照片做公益，將以NFT方式販售，每張照片給被拍攝者1,000元，共拍攝10張，最高給一萬元，其中捐出20%獲利給乳癌基金會，她得知價碼如此之低，怒罵Jacky「乞丐價碼，你是來羞辱我的嗎？你整個搞不清楚狀況亂私訊」，引發網友熱議！





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▲T妹身材火辣，性感寫真非常吸睛。（圖／翻攝T妹FB）

▲T妹認為一張照片給1,000元，根本是羞辱模特兒。（圖／翻攝T妹FB）

此事曝光後，有網友認為她沒有愛心，不參與公益，也有人質疑她不拍就算了，態度還很差，T妹今（17）日跳出來澄清，認為「這不是全公益」，如果全公益就算沒有車馬費還會考慮，但NFT的定價一向不菲，卻只撥款20%做公益，拍攝單位要拿獲利80%，根本是賺很大，刻意套用公益之名沽名釣譽。





她怒轟製作單位宣稱盈餘20%做公益，就要他人接受極度低廉的薪資，別拿公益這個詞彙來感情勒索，羞辱真正公益的定義；每個行業都有基本價碼，用極為低廉的價錢要求拍攝，對被邀約者確實是羞辱，「大尺度性感照1張1千元，嚴重低於行情，比素人還慘？！你只給1千元要路人這樣拍，請問他們願意嗎？」





▲T妹貼出邀約訊息，指製作單位拿80%獲利根本不是做公益。（圖／翻攝T妹FB）

而因為此事，廣告片導演圤智雨及網友重提她外貌長相是「女版秦偉」，T妹反擊外界用人身攻擊取笑他人的外貌像秦偉，非常沒品，「我怎樣都是人生父母養的，我的外貌是上帝賜的」，希望大家不要拿她名氣炒新聞。



