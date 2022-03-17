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魏德聖失足險墜20層樓高瀑布　勘景神仙谷「差點死掉」

▲魏德聖在神仙谷勘景失足。（圖／紅心字會）
▲魏德聖在神仙谷勘景失足。（圖／紅心字會）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-17 21:16:462022-03-17 21:19:29

導演魏德聖昨（16日）出席NaviVerse豐盛奇航—神秘的船票NFT首發暨公益捐贈記者會，談到《賽德克．巴萊》原定取景地神仙谷，日前發生劇組《初擁》攝影師、收音師墜谷身亡的憾事，魏德聖透露該地的確很危險，有次他勘景失足墜溪，「神仙谷瀑布大概有十幾二十層樓高，如果不小心掉下去可能喪命。」

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▲魏德聖進軍NFT市場。（圖／紅心字會）
▲魏德聖進軍NFT市場。（圖／紅心字會）
魏德聖因為那次意外，最後沒有在神仙谷取景，改到旁邊的山坡拍攝，「我自己都差點死掉，怎麼會叫人來這裡拍？」後來他打聽了才知道，每年都有失足墜谷的事情發生，「有時候沒有打聽清楚，在不知情的情況下去到那邊，好像也沒辦法事先預防，平常在上面走是很安全的，可是下雨地就會變滑，最好是先打聽再去，冒險可以，不要冒生命危險。」

▲魏德聖捐贈NFT募集弱勢家庭兒童的營養餐費。（圖／紅心字會）
▲魏德聖捐贈NFT募集弱勢家庭兒童的營養餐費。（圖／紅心字會）
魏德聖正在籌備「台灣三部曲」，電影受到疫情影響，將改為動畫形式製作，每集成本約5億元，會不會擔心動畫做不出來？魏德聖笑說：「我做不出來真的去死好了，他們過慮了，我一定會做出來。」推出NFT也是募資的一種方式，魏德聖說：「找錢也不是羞恥的事情，我又沒去搶、沒去騙。」NFT的角色由魏德聖親自指導美術團隊進行設計，以大航海時代的「荷蘭人」、「西拉雅人」與「漢人」為主，規畫發行總量8160張。

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