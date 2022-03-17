央行升息一碼！市場呼意外 謝金河：重建財富管理第一步
中央銀行今（17）日出乎市場意料之外，大膽跟進美國升息1碼，這是央行自2011年7月1日以來再度升息，引發外界關注。對此，財信傳媒董事長謝金河給予央行高度肯定，並以電價凍漲的台電作為反例，認為價格趨向彈性是「台灣重建財富管理的第一步」。
謝金河今晚在臉書發文表示，「今天央行升息一碼，這是很值得肯定的！台灣這些年來有很多凍漲思維，電價，油價，物價，甚至學費也凍漲，當價格機制被破壞，就會扭曲資源配置，也造成無效率，像電價凍漲，台電沒有足夠的資源更新設備，跳電頻傳。央行從2011年迄今，從未升過一碼利率，貨幣市場一灘死水，這回利率政策向滙率政策看齊，價格趨向彈性，這也是台灣重建財富管理的第一步！」
謝金河認為台灣金融業的下一個目標是「財富管理在台灣」，謝金河解釋，「過去卅年來，台灣高資產階級都把鉅額資產停泊在境外，透過外商銀行的境外理財資金超過10兆台幣，這些錢有的是避稅，有的把公司設在像開曼等低稅負地方，或是把錢放在香港，新加坡，如今跨境查稅愈來愈嚴格，香港的角色，地位已全然改變，都有利於台灣重新建立財富管理的機制。尤其是近三年來，台商回流，台商登記回台投資1197家，金額已經超過1.67兆台幣，製造業回來台灣投資，下一個要引導資金回流台灣，也讓財富管理真正落腳在台灣。」
謝金河認為，「如果停泊在境外的10兆資金，只要有一，兩成回流，台灣的金融業規模就可以大大伸展，而且讓人才回台灣工作。去年台灣全體金融業大賺9366億元，這其中，銀行和壽險業都賺超過3800億元，証券業也賺1196億元，如果財富管理業務能夠從外銀體系回到台灣，台灣的金融業實力會更壯大。」（編輯：倪浩軒）