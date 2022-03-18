俄國首度公布照片　稱在烏克蘭擊落土耳其製無人機

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獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，據信土耳其戰前就已出售逾20架TB2無人機給烏克蘭，也有專家認為數字應該不只於此。
英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）上週曾表示，土耳其對烏克蘭供應的TB2無人機有助於阻擋俄羅斯攻勢。
土、烏國防工業合作關係近年來突飛猛進。生產TB2的土耳其無人機製造商拜卡科技（Baykar Technology）與總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）家族關係密切。艾爾段2月3日訪基輔時，兩國簽署自由貿易協定（FTA）和8項合作協議，包括拜卡科技在烏克蘭生產的協議。
不過土耳其對於提供烏克蘭武器的事向來避諱，避免觸怒俄羅斯。土耳其外交部副部長基蘭（Yavuz Selim Kiran）3月初表示，烏克蘭向民營企業拜卡科技採購無人機，強調這不代表兩國間有相關協議。
俄、烏為北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其的黑海鄰國，安卡拉與衝突兩造交好。針對莫斯科侵略基輔，安卡拉表達「令人無法接受」，但也避免更激烈評論，並且表明不會加入國際制裁莫斯科的行列，被視為採取平衡作法。
早在戰前情勢緊繃之際，土耳其就試圖斡旋，並強調支持烏克蘭領土主權完整的立場。
烏克蘭以土耳其製武裝無人機打擊俄羅斯侵略，於2月底上傳烏克蘭武裝部隊總司令臉書（Facebook）帳號的空拍影像顯示，烏軍運用拜拉克塔TB2武裝無人機攻擊入侵的俄羅斯車隊。（編輯：周永捷）1110317