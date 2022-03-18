COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

MH-60R反潛直升機軍購案傳美方否決　邱國正：未獲通知

▲MH-60R海鷹反潛直升機。（圖／美國海軍）
▲MH-60R海鷹反潛直升機。（圖／美國海軍）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-18 10:03:562022-03-18 10:31:03

外交部長吳釗燮日前在立院備詢表示，美國將宣布軍售，但媒體報導美國國務院已於日前正式致函否決12架MH-60R海鷹（Sea Hawk）反潛直升機軍售。國防部長邱國正今（18）日表示，對美軍購都按流程走，不管方同意或不同意都未接獲美方通知。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院院會今日邀請行政院長蘇貞昌與閣員進行施政報告及備詢。會前媒體詢問對美軍購，邱國正表示，軍購有一定程序，都按照流程，不管同意不同意之前都會知道，美方都會告知，但目前還沒接獲告知，那件同意、哪件不同意，如果有自然公告出來，因為美方會知會國會。

至於是否有要撤銷MH-60R軍購案？邱國正否認表示，任何軍購案當初評估預算編列、採購就一定有依據，有任何意外原因會調整或轉圜，沒有說走一半就撤案。

媒體追問美方否決是否因不符合「非對稱戰力？」，邱國正表示，不對稱是以弱擊強，國軍現在主要研發、採購都朝不對稱戰作戰思維發展，編列海空戰力提升特別預算都是朝這方面發展。邱國正強調，軍購都是按程序來走，目前還沒收到通知。

海軍在1977年引進12架500MD反潛直升機作為搭配陽字號驅逐艦從事反潛任務，在引進S-70C反潛直升機後，500MD直升機逐步退居二線。為了提升反潛作戰效率，海軍2015年就完成「神鷹3號計劃」評估採購8~10架新反潛直升機，取代老舊的500MD反潛直升機。

美方2015年曾來台推銷MH-60R海鷹反潛直升機，但是當時每架價格高達8000萬美金（約24億台幣），採購8~10架的總價約200多億新台幣，2015年時國防部表示採購機型尚未定案，2016年蔡政府上台後決定暫不採購新反潛直升機，將預算先用於改善官兵福利。

MH-60R 海鷹直升機為SH-60B反潛直升機升級版，能夠用於反潛、反艦等多重任務，使用T-700-GE-401發動機。MH-60R機鼻下方配備1具AN/APS-147型多模式搜索雷達，能提供逆合成孔徑影像，並具備偵測潛艦潛望鏡及小型水面目標的能力。除此之外，MH-60R還可搭載機槍、導引火箭彈、地獄火飛彈及高性能魚雷等彈藥，具備攻擊地面與水面能力，性能優於海軍現役反潛直升機。

▲500MD反潛直升機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲500MD反潛直升機已服役40多年。（圖／記者呂炯昌攝）

幻象戰機飛官跳傘獲救　救命彈射椅廠商臉書致意

幻象戰機妥善率約六成　國防部：高於全球平均值

對美採購AGM-158空對地飛彈卡關？國防部：還沒破局

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80%20%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀