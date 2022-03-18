MH-60R反潛直升機軍購案傳美方否決　邱國正：未獲通知

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至於是否有要撤銷MH-60R軍購案？邱國正否認表示，任何軍購案當初評估預算編列、採購就一定有依據，有任何意外原因會調整或轉圜，沒有說走一半就撤案。
媒體追問美方否決是否因不符合「非對稱戰力？」，邱國正表示，不對稱是以弱擊強，國軍現在主要研發、採購都朝不對稱戰作戰思維發展，編列海空戰力提升特別預算都是朝這方面發展。邱國正強調，軍購都是按程序來走，目前還沒收到通知。
海軍在1977年引進12架500MD反潛直升機作為搭配陽字號驅逐艦從事反潛任務，在引進S-70C反潛直升機後，500MD直升機逐步退居二線。為了提升反潛作戰效率，海軍2015年就完成「神鷹3號計劃」評估採購8~10架新反潛直升機，取代老舊的500MD反潛直升機。
美方2015年曾來台推銷MH-60R海鷹反潛直升機，但是當時每架價格高達8000萬美金（約24億台幣），採購8~10架的總價約200多億新台幣，2015年時國防部表示採購機型尚未定案，2016年蔡政府上台後決定暫不採購新反潛直升機，將預算先用於改善官兵福利。
MH-60R 海鷹直升機為SH-60B反潛直升機升級版，能夠用於反潛、反艦等多重任務，使用T-700-GE-401發動機。MH-60R機鼻下方配備1具AN/APS-147型多模式搜索雷達，能提供逆合成孔徑影像，並具備偵測潛艦潛望鏡及小型水面目標的能力。除此之外，MH-60R還可搭載機槍、導引火箭彈、地獄火飛彈及高性能魚雷等彈藥，具備攻擊地面與水面能力，性能優於海軍現役反潛直升機。