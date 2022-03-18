央行升息台股早盤平盤震盪 金融股強勢、國巨減資重摔
美國聯準會（Fed）16日宣布升息後，美股昨（17）日四大指數走揚，台北股市今（18）日開盤後在平盤上下震盪。權值股台積電早盤跌3元，來到579元。而央行宣布升息一碼，今日反映在金融股股價上，相對強勢。另外，國巨宣布現金減資，今股價不給力，早盤跌近6%，來到419元。
美股道瓊指數18 日上漲417.66點，或1.23%，收34480.76點；那斯達克指數上漲178.23點，或1.33%，收13614.78點；標普500指數上漲53.81點，或1.23%，收4411.67點；費城半導體指數上漲24.48點，或0.73%，收3364.55 點。
台北股市今日開盤後在平盤上下震盪，權值股台積電早盤跌3元，來到579元，跌幅0.3%。聯電漲0.5%，來到52.9元。友達、群創相對跌多，跌1%以上。大立光逆勢上揚，漲幅2.5%，來到2020元。日月光也相對強勢，漲約1%。
而央行宣布升息一碼，今天金融股表現強勢，台中銀、臺企銀、高雄銀、聯邦銀、遠東銀漲幅1到3%。華南金、玉山金、元大金、兆豐金、台新金、新光金、國票金、中信金漲1到3%之間。
國巨昨日宣布現金減資，減資幅度為20%，減資金額約為新台幣 10.8 億元，消除股數約1.08 億股，每股將退還股東現金新台幣2元，減資後實收資本額將降至新台幣約43.2億元，也宣布擬配息10元，而今日股價不給力，跌近6%，來到419元，外界解讀為配息不如預期。