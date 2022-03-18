藏壽司「隱藏神物」菜單沒有！店員驚喊賺到：可遇不可求

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第二「蟹膏軍艦」，蟹膏香氣溫和漫開，和醋飯一同細細咀嚼，淡淡海味和隱約的酸完美融合；第三「炙燒起司長鰭鮪魚」，完全沒脂肪的鮪魚肉，肉綿即化，起司炙燒的香氣深入米飯中，帶出油脂般的奶味；第四「明太子花枝」，花枝綿密滑順的口感混合了細小明太子，從鮮鹹的衝擊到紫蘇葉獨特的酸味， 搭配得恰如其分又各有存在感。
就在他猶豫要用哪個甜點來收尾時，餘光看到轉盤上的「海鮮百匯」，但他查了查菜單竟然沒有這個品項，「快比飯多的肉，光用看的都能感受到它的Q彈， 咬一口後應該是蝦肉， 但查了菜單沒有」，也讓他幸福直呼「轉盤定時巡，會有好東西啊」。
貼文一出，掀起熱議，「我昨天去吃覺得給的份量超大，鮭魚吃的好爽」、「今天午餐去att店，鮭魚直接連吃四盤」、「最驚艷我的是炸蝦飯卷！ 雖然外觀不美但真的驚為天人」、「蟹膏軍艦我不行，滿口腥味，嘔嘔嘔」。
其中，就有內行網友和自稱店員的網友回應，表示那盤是「大鮮生蝦塞成的壽司百匯」，可遇不可求，「第五盤是是大鮮生蝦塞成的壽司百匯，可遇不可求！」、「PT路過～第五盤是大生鮮蝦做的壽百，很幸運很賺欸，超好吃」、「壽百大蝦軍艦！！ 有些店可是要按服務鈴特別點才會有的哦！ 真的超划算～」。（編輯：郭佩蓉）