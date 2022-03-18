戰火熄了？蒲亭與土國總統通話 提出確切「停戰條件」
俄烏戰爭已邁入第4週，戰事牽動多數歐洲國家情勢，多國也以軍援、金援或居中協調等方式參與。土耳其一直以來展露居中協調的意願，讓烏克蘭與俄羅斯和談，目前也似乎取得新進展。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）17日下午與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話，明確提出和平協議條件，且為了達成共識，必須跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）面對面商談。
根據《BBC》報導，艾爾段首席顧問兼發言人卡林（Ibrahim Kalin）受訪時透露了2位領袖的通話內容，指出蒲亭確實提出了確切停火條件，其中可以分為兩類。第一類包含4項目，主要是烏克蘭必須保持中立、不申請加入北大西洋公約組織（NATO）、接受去武裝化以確保不會對俄國構成威脅、保護烏國境內俄語使用以及「去納粹化」。
卡林認為，前4項要求對烏克蘭來說不會太難達成，因為澤倫斯基已經承諾短時間不會申請加入北約，其他要求主要是為了讓俄羅斯保持顏面。不過第二類的條件才真正是困難的所在之處。
第二類條件牽涉到克里米亞以及烏東頓巴斯地區（Donbas）的地位問題。對此，卡林沒有說明細節，但按照外界評估，就是要烏克蘭放棄頓巴斯和克里米亞主權。
卡林指出，蒲亭在電話中表示，為了針對這些問題達成共識，必須與澤倫斯基面對面談判，而則倫斯基透露已經準備好與蒲亭一對一協商。
《BBC》報導指出，即使雙方同意停火，草擬的和平協議細節可能有需要反覆磋商，需要花費很長的時間。