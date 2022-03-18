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你才打壓媒體！美俄大使館微博上互嗆　中國民眾一面倒

▲烏克蘭危機使俄羅斯與歐美等西方國家的關係急速惡化，甚至延燒到網路層面。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭危機使俄羅斯與歐美等西方國家的關係急速惡化，甚至延燒到網路層面。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-18 10:56:43

美俄關係因為烏克蘭危機而急速惡化，網路也成為另類戰場。美國與俄羅斯駐中國大使館近期在微博上互罵，因俄羅斯不甘被美國指控打壓媒體，以及不滿美國用英語教學的名義，把俄羅斯又酸了一頓。

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據了解，這次事件起因於美國駐中國大使館16日晚間在微博發文，聲稱：「在俄羅斯由國家控制的媒體向受眾大肆散播與弗拉基米爾·普京（俄羅斯總統蒲亭）對烏克蘭發動戰爭有關的虛假信息的同時，克里姆林宮加劇了對獨立媒體的壓制，不讓俄羅斯公眾了解真相。克里姆林宮的種種新限制已迫使大多數在俄羅斯的獨立媒體機構——包括國內及國外媒體——紛紛關閉或中止運營」。

▲美國駐中國大使館指控俄羅斯加大對媒體打壓的力道。（圖／翻攝自微博）
▲美國駐中國大使館指控俄羅斯加強對媒體打壓的力道。（圖／翻攝自微博）
該則貼文發布沒多久，美國駐中國大使館又在微博上以英文教學的名義，示範如何用Disinformation（虛假信息）造句，打下： 「It is exactly the kind of disinformation we've seen Russia use repeatedly to attempt to justify its horrific actions in Ukraine. 」 （這正是我們看到俄羅斯反覆使用的那種虛假信息，俄羅斯試圖用它來為其在烏克蘭駭人聽聞的行徑辯護。）

▲美國駐中國大使館以俄羅斯來造句，示範何為虛假信息。（圖／翻攝自微博）
▲美國駐中國大使館以俄羅斯來造句，示範何為虛假信息。（圖／翻攝自微博）
不甘受辱的俄羅斯大使館17日也在微博回嗆道：「美國、加拿大、歐盟已經將@今日俄羅斯RT從廣播網絡中刪除，Apple和Google禁止下載RT和@俄羅斯衛星通訊社的應用程序，而YouTube則在全世界封鎖了俄羅斯媒體的頻道。西方針對俄羅斯媒體的打擊並不是現在開始的，而是已經持續了若干年。關於言論自由、關於人們獲得信息的自由，你們還有什麽可說的？」

▲俄羅斯駐中國大使館反擊。（圖／翻攝自微博）
▲俄羅斯駐中國大使館反擊。（圖／翻攝自微博）
在雙方忙著互嗆的同時，中國網友也沒閒著，紛紛在下方留言區留下挺俄言論，痛斥美國：「1個裸奔的人還嘲笑别人穿的少」、「我天，我看完這麼不要臉的内容，晚飯都吃不下去了」、「不是你停的人家媒體嗎」、「美國是散布虛假信息的鼻祖，在中國除了跪美族沒人信你的鬼話」、「吃了老壇酸菜把脚氣感染到嘴上了嗎？嘴這麼髒」。

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