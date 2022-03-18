你才打壓媒體！美俄大使館微博上互嗆　中國民眾一面倒

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該則貼文發布沒多久，美國駐中國大使館又在微博上以英文教學的名義，示範如何用Disinformation（虛假信息）造句，打下： 「It is exactly the kind of disinformation we've seen Russia use repeatedly to attempt to justify its horrific actions in Ukraine. 」 （這正是我們看到俄羅斯反覆使用的那種虛假信息，俄羅斯試圖用它來為其在烏克蘭駭人聽聞的行徑辯護。）
不甘受辱的俄羅斯大使館17日也在微博回嗆道：「美國、加拿大、歐盟已經將@今日俄羅斯RT從廣播網絡中刪除，Apple和Google禁止下載RT和@俄羅斯衛星通訊社的應用程序，而YouTube則在全世界封鎖了俄羅斯媒體的頻道。西方針對俄羅斯媒體的打擊並不是現在開始的，而是已經持續了若干年。關於言論自由、關於人們獲得信息的自由，你們還有什麽可說的？」
在雙方忙著互嗆的同時，中國網友也沒閒著，紛紛在下方留言區留下挺俄言論，痛斥美國：「1個裸奔的人還嘲笑别人穿的少」、「我天，我看完這麼不要臉的内容，晚飯都吃不下去了」、「不是你停的人家媒體嗎」、「美國是散布虛假信息的鼻祖，在中國除了跪美族沒人信你的鬼話」、「吃了老壇酸菜把脚氣感染到嘴上了嗎？嘴這麼髒」。